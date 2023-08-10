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Число погибших при обстреле села в Брянской области увеличилось до двух - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 10.08.2023 (обновлено: 17:49 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/obstrel-1889341944.html
Число погибших при обстреле села в Брянской области увеличилось до двух
Число погибших при обстреле села в Брянской области увеличилось до двух - РИА Новости, 10.08.2023
Число погибших при обстреле села в Брянской области увеличилось до двух
Число погибших при обстреле села Чаусы в Брянской области увеличилось до двух, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:39
2023-08-10T17:49
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
погарский район
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Число погибших при обстреле села Чаусы в Брянской области увеличилось до двух, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы еще один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей. Двое жителей – женщина и мужчина – получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор.Ранее в четверг Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. Один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область
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происшествия, брянская область, александр богомаз, погарский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Погарский район
Число погибших при обстреле села в Брянской области увеличилось до двух

Богомаз: число погибших при обстреле брянского села Чаусы увеличилось до двух

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Число погибших при обстреле села Чаусы в Брянской области увеличилось до двух, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы еще один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей. Двое жителей – женщина и мужчина – получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор.
Ранее в четверг Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. Один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазПогарский район
 
 
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