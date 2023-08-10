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Число погибших при обстреле села в Брянской области увеличилось до двух

Число погибших при обстреле села в Брянской области увеличилось до двух - РИА Новости, 10.08.2023

Число погибших при обстреле села в Брянской области увеличилось до двух

Число погибших при обстреле села Чаусы в Брянской области увеличилось до двух, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:39

2023-08-10T17:39

2023-08-10T17:49

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

погарский район

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Число погибших при обстреле села Чаусы в Брянской области увеличилось до двух, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы еще один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей. Двое жителей – женщина и мужчина – получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор.Ранее в четверг Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. Один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20230731/bespilotnik-1887286442.html

брянская область

погарский район

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происшествия, брянская область, александр богомаз, погарский район