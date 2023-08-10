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Светлодарск в ДНР остался без воды из-за обстрелов - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/obstrel-1889337941.html
Светлодарск в ДНР остался без воды из-за обстрелов
Светлодарск в ДНР остался без воды из-за обстрелов - РИА Новости, 10.08.2023
Светлодарск в ДНР остался без воды из-за обстрелов
Город Светлодарск в ДНР остался без воды из-за продолжения обстрелов украинскими силовиками, сообщили городские власти в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:13
2023-08-10T17:13
специальная военная операция на украине
светлодарск
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Город Светлодарск в ДНР остался без воды из-за продолжения обстрелов украинскими силовиками, сообщили городские власти в Telegram-канале. "Уведомляем вас, что в связи с обстрелом вооруженными формированиями Украины была повреждена линия электропередач в поселке Луганское (Залугань). На данный момент отсутствует напряжение на насосной станции, в связи с чем приостановлена подача водоснабжения по всему городу Светлодарск", - информирует администрация. Аварийные службы ведут работу на поврежденных линиях электропередачи. Между тем в регионе сохраняется 30-градусная жара. Накануне мэр города Михаил Козловский сообщил, что из-за обстрелов в среду в городе погибла мирная жительница, еще семь человек, включая девочку 2006 года рождения, получили ранения.
https://ria.ru/20230808/obstrel-1888936682.html
светлодарск
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светлодарск, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Светлодарск, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Светлодарск в ДНР остался без воды из-за обстрелов

Светлодарск в ДНР остался без воды из-за обстрелов украинскими войсками

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран
Кран - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Город Светлодарск в ДНР остался без воды из-за продолжения обстрелов украинскими силовиками, сообщили городские власти в Telegram-канале.
«
"Уведомляем вас, что в связи с обстрелом вооруженными формированиями Украины была повреждена линия электропередач в поселке Луганское (Залугань). На данный момент отсутствует напряжение на насосной станции, в связи с чем приостановлена подача водоснабжения по всему городу Светлодарск", - информирует администрация.
Аварийные службы ведут работу на поврежденных линиях электропередачи.
Между тем в регионе сохраняется 30-градусная жара.
Накануне мэр города Михаил Козловский сообщил, что из-за обстрелов в среду в городе погибла мирная жительница, еще семь человек, включая девочку 2006 года рождения, получили ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеСветлодарскДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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