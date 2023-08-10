https://ria.ru/20230810/obstrel-1889337941.html

Светлодарск в ДНР остался без воды из-за обстрелов

Светлодарск в ДНР остался без воды из-за обстрелов - РИА Новости, 10.08.2023

Светлодарск в ДНР остался без воды из-за обстрелов

Город Светлодарск в ДНР остался без воды из-за продолжения обстрелов украинскими силовиками, сообщили городские власти в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:13

2023-08-10T17:13

2023-08-10T17:13

специальная военная операция на украине

светлодарск

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Город Светлодарск в ДНР остался без воды из-за продолжения обстрелов украинскими силовиками, сообщили городские власти в Telegram-канале. "Уведомляем вас, что в связи с обстрелом вооруженными формированиями Украины была повреждена линия электропередач в поселке Луганское (Залугань). На данный момент отсутствует напряжение на насосной станции, в связи с чем приостановлена подача водоснабжения по всему городу Светлодарск", - информирует администрация. Аварийные службы ведут работу на поврежденных линиях электропередачи. Между тем в регионе сохраняется 30-градусная жара. Накануне мэр города Михаил Козловский сообщил, что из-за обстрелов в среду в городе погибла мирная жительница, еще семь человек, включая девочку 2006 года рождения, получили ранения.

https://ria.ru/20230808/obstrel-1888936682.html

светлодарск

донецкая народная республика

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светлодарск, донецкая народная республика, происшествия