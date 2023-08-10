https://ria.ru/20230810/obstrel-1889332272.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 10.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:57

2023-08-10T16:57

2023-08-10T16:57

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика