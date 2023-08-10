https://ria.ru/20230810/oborudovanie-1889237102.html

Лазерным оборудованием московской компании оснастили предприятие Брянска

Лазерным оборудованием московской компании оснастили предприятие Брянска - РИА Новости, 10.08.2023

Лазерным оборудованием московской компании оснастили предприятие Брянска

Двадцать конвейерных граверов поставило предприятие из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" производителю профиля ПВХ и подоконной доски из... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:13

2023-08-10T13:13

2023-08-10T13:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

брянск

сергей собянин

денис мантуров

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Двадцать конвейерных граверов поставило предприятие из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" производителю профиля ПВХ и подоконной доски из Брянска для производства маркировки изделий, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский.Он рассказал, что маркировка оконных профилей является этапом производства ПВХ-профиля и подоконной доски. Раньше она наносилась каплеструйным принтером."После ухода с рынка страны поставщиков устройств и расходных материалов к ним предприятие из Брянска столкнулось со сложностями в изготовлении продукции. Было принято решение сменить способ нанесения маркировок с печати на гравировку. Так, компания "ЛАССАРД" из московской ОЭЗ оснастила брянское производство двумя десятками лазерных граверов для этих целей", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Оборудование московского предприятия, которое встраивается в конвейер, практически не требует расходных материалов. Кроме того, удалось сократить число действий оператора установки и нарастить производительность труда участка благодаря тому, что в интерфейс этого оборудования внесены индивидуальные параметры каждой рабочей смены.В свою очередь, гендиректор компании Олег Нефедов рассказал, что благодаря работе данного лазерного комплекса происходит оптимизация производственного процесса с экономической и производственной точки зрения. При маркировке изделий ранее необходимо было производить замену картриджей, при сбое - удалять чернила растворителем и запускать линию заново. Он отметил, что при использовании лазера следует только менять линзу и защитное стекло.Как отметили в пресс-службе, с 2015 года предприятие полного цикла разрабатывает и производит лазеры, лазерные системы и оборудования на их основе, а также оптомеханические изделия и оптические столы. С апреля текущего года компания начала работать на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Тогда официальный старт производству дали столичный градоначальник Сергей Собянин и зампредседателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. На сегодняшний день в продуктовой линейке предприятия можно увидеть более двадцати видов оборудования. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 400 изделий ежегодно.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом. На ней действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Общая площадь 6 территорий ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 га. ОЭЗ "Технополис Москва" является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов уже несколько лет.Москва – город с развитым производством. В столице работает порядка 4 тыс. промплощадок, где трудоустроены более 720 тыс. человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.Производители могут активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта благодаря развитию собственных площадок в столице. Московские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки столицы, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, властями города разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20230810/roboty-1889180196.html

https://ria.ru/20230809/avtokomponenty-1888959349.html

брянск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

брянск, сергей собянин, денис мантуров, москва, владислав овчинский