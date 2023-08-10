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Глава церкви в Нигерии предостерег США от вторжения в Нигер - РИА Новости, 10.08.2023
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14:20 10.08.2023 (обновлено: 14:31 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/niger-1889281739.html
Глава церкви в Нигерии предостерег США от вторжения в Нигер
Глава церкви в Нигерии предостерег США от вторжения в Нигер - РИА Новости, 10.08.2023
Глава церкви в Нигерии предостерег США от вторжения в Нигер
Руководитель Евангелической духовной церкви INRI Элайджа Айоделе предостерег президента США Джо Байдена от вторжения в Нигер под угрозой Божьего гнева, сообщает РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:20
2023-08-10T14:31
в мире
нигер
сша
джо байден
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Руководитель Евангелической духовной церкви INRI Элайджа Айоделе предостерег президента США Джо Байдена от вторжения в Нигер под угрозой Божьего гнева, сообщает нигерийская газета Daily Post. "Если США вторгнется в Республику Нигерия, это будет сатанинским и террористическим шагом. Это означает, что Джо Байден хочет вызвать Божий гнев. Это способ начать третью мировую войну, против которой выступает Бог. Пусть Нигер сам решает свою судьбу, это послание от Господа для США. Америка дорого заплатит, если вмешается", - цитирует газета слова Айоделе. Он также подчеркнул, что позиции Байдена непрочны, а попытка вторжения в Нигер разрушит его правительство. "Не надо вторгаться в Нигер, вторжение в эту страну создаст еще больше проблем для мира во всем мире, это будет тяжело. Слишком рано воевать в Нигере, не начинайте третью мировую", - добавил Айоделе. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
https://ria.ru/20230809/ssha-1888952773.html
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в мире, нигер, сша, джо байден, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Джо Байден, Переворот в Нигере — 2023
Глава церкви в Нигерии предостерег США от вторжения в Нигер

Глава церкви в Нигерии Айоделе предостерег Байдена от вторжения в Нигер

© AFP 2023 / Сторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер
Сторонники Национального совета по защите отечества в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023 /
Сторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Руководитель Евангелической духовной церкви INRI Элайджа Айоделе предостерег президента США Джо Байдена от вторжения в Нигер под угрозой Божьего гнева, сообщает нигерийская газета Daily Post.
«
"Если США вторгнется в Республику Нигерия, это будет сатанинским и террористическим шагом. Это означает, что Джо Байден хочет вызвать Божий гнев. Это способ начать третью мировую войну, против которой выступает Бог. Пусть Нигер сам решает свою судьбу, это послание от Господа для США. Америка дорого заплатит, если вмешается", - цитирует газета слова Айоделе.
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Он также подчеркнул, что позиции Байдена непрочны, а попытка вторжения в Нигер разрушит его правительство.
«
"Не надо вторгаться в Нигер, вторжение в эту страну создаст еще больше проблем для мира во всем мире, это будет тяжело. Слишком рано воевать в Нигере, не начинайте третью мировую", - добавил Айоделе.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
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