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В столице Нигера сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 10.08.2023
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08:30 10.08.2023 (обновлено: 14:05 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/niger-1889202457.html
В столице Нигера сохраняется спокойная обстановка
В столице Нигера сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 10.08.2023
В столице Нигера сохраняется спокойная обстановка
Подача электроэнергии в столице Нигера городе Ниамей идет с большими перебоями, практически все жилые дома обесточены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:30
2023-08-10T14:05
в мире
нигер
ниамей
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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НИАМЕЙ, 10 авг - РИА Новости. Подача электроэнергии в столице Нигера городе Ниамей идет с большими перебоями, практически все жилые дома обесточены, передает корреспондент РИА Новости. Электричество есть на отдельных объектах, включая АЗС, за счет дизельных электрогенераторов. Несмотря на сообщения в среду вечером о нанесении ударов французскими военными по объектам национальной гвардии Нигера, обстановка в Ниамее остается мирной и спокойной. Даже в темное время суток в центре столицы наблюдалось оживленное движение машин, военная техника отсутствовала. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230810/niger-1889189562.html
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в мире, нигер, ниамей, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
В столице Нигера сохраняется спокойная обстановка

В столице Нигера Ниамее сохраняется спокойная обстановка

© AP Photo / Sam MednickСторонники "Национального совета по защите отечества" играют на музыкальных инструментах в Ниамее, Нигер
Сторонники Национального совета по защите отечества играют на музыкальных инструментах в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники "Национального совета по защите отечества" играют на музыкальных инструментах в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
НИАМЕЙ, 10 авг - РИА Новости. Подача электроэнергии в столице Нигера городе Ниамей идет с большими перебоями, практически все жилые дома обесточены, передает корреспондент РИА Новости.
Электричество есть на отдельных объектах, включая АЗС, за счет дизельных электрогенераторов.
Несмотря на сообщения в среду вечером о нанесении ударов французскими военными по объектам национальной гвардии Нигера, обстановка в Ниамее остается мирной и спокойной. Даже в темное время суток в центре столицы наблюдалось оживленное движение машин, военная техника отсутствовала.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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В миреНигерНиамейАбуджаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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