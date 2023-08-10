https://ria.ru/20230810/niger-1889202457.html

В столице Нигера сохраняется спокойная обстановка

В столице Нигера сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 10.08.2023

В столице Нигера сохраняется спокойная обстановка

Подача электроэнергии в столице Нигера городе Ниамей идет с большими перебоями, практически все жилые дома обесточены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T08:30

2023-08-10T08:30

2023-08-10T14:05

в мире

нигер

ниамей

абуджа

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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НИАМЕЙ, 10 авг - РИА Новости. Подача электроэнергии в столице Нигера городе Ниамей идет с большими перебоями, практически все жилые дома обесточены, передает корреспондент РИА Новости. Электричество есть на отдельных объектах, включая АЗС, за счет дизельных электрогенераторов. Несмотря на сообщения в среду вечером о нанесении ударов французскими военными по объектам национальной гвардии Нигера, обстановка в Ниамее остается мирной и спокойной. Даже в темное время суток в центре столицы наблюдалось оживленное движение машин, военная техника отсутствовала. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230810/niger-1889189562.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, ниамей, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023