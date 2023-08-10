В столице Нигера сохраняется спокойная обстановка
В столице Нигера Ниамее сохраняется спокойная обстановка
© AP Photo / Sam MednickСторонники "Национального совета по защите отечества" играют на музыкальных инструментах в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники "Национального совета по защите отечества" играют на музыкальных инструментах в Ниамее, Нигер
НИАМЕЙ, 10 авг - РИА Новости. Подача электроэнергии в столице Нигера городе Ниамей идет с большими перебоями, практически все жилые дома обесточены, передает корреспондент РИА Новости.
Электричество есть на отдельных объектах, включая АЗС, за счет дизельных электрогенераторов.
Несмотря на сообщения в среду вечером о нанесении ударов французскими военными по объектам национальной гвардии Нигера, обстановка в Ниамее остается мирной и спокойной. Даже в темное время суток в центре столицы наблюдалось оживленное движение машин, военная техника отсутствовала.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.