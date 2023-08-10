Рейтинг@Mail.ru
Гагин рассказал о наступлении российских военных на Авдеевском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/nastuplenie-1889339475.html
Гагин рассказал о наступлении российских военных на Авдеевском направлении
Гагин рассказал о наступлении российских военных на Авдеевском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
Гагин рассказал о наступлении российских военных на Авдеевском направлении
Российские войска грамотно ведут наступательную операцию на авдеевском направлении, на артемовском направлении не перестает атаковать противник, сообщил РИА... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:25
2023-08-10T17:25
специальная военная операция на украине
ян гагин
донецкая народная республика
артемовск
безопасность
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886405223_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_2629dc2fc10a3730d1012e7395dea97a.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские войска грамотно ведут наступательную операцию на авдеевском направлении, на артемовском направлении не перестает атаковать противник, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "На авдеевском направлении наши силы продолжают наступательную операцию. Она идет не так быстро, как, возможно, хотелось бы, но она идет грамотно. С тем, чтобы экономить наши силы, наши средства и прежде всего беречь жизни наших военнослужащих", - сказал Гагин. По его словам, на артемовском направлении сейчас "жарче". "Противник накопил там достаточно большие силы - и техники, и живой силы. Не перестает атаковать это направление – прежде всего, это фланги самого Артемовска, за ним идет та самая Клещеевка, о которой противник заявлял регулярно о том, что она якобы была в его руках. На самом деле этого не было, мы за нее бились, и до сих пор она находится под нашим контролем", - уточнил Гагин.
https://ria.ru/20230810/orekhov-1889266721.html
донецкая народная республика
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886405223_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_a450aee7bc9685723ede287954994246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ян гагин, донецкая народная республика, артемовск, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Гагин рассказал о наступлении российских военных на Авдеевском направлении

Гагин: ВС России грамотно проводят наступление на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский танк Т-80
Российский танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский танк Т-80 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские войска грамотно ведут наступательную операцию на авдеевском направлении, на артемовском направлении не перестает атаковать противник, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«
"На авдеевском направлении наши силы продолжают наступательную операцию. Она идет не так быстро, как, возможно, хотелось бы, но она идет грамотно. С тем, чтобы экономить наши силы, наши средства и прежде всего беречь жизни наших военнослужащих", - сказал Гагин.
По его словам, на артемовском направлении сейчас "жарче".
«
"Противник накопил там достаточно большие силы - и техники, и живой силы. Не перестает атаковать это направление – прежде всего, это фланги самого Артемовска, за ним идет та самая Клещеевка, о которой противник заявлял регулярно о том, что она якобы была в его руках. На самом деле этого не было, мы за нее бились, и до сих пор она находится под нашим контролем", - уточнил Гагин.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении
Вчера, 13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаАртемовскБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала