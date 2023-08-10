https://ria.ru/20230810/nastuplenie-1889339475.html
Гагин рассказал о наступлении российских военных на Авдеевском направлении
Гагин рассказал о наступлении российских военных на Авдеевском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
Гагин рассказал о наступлении российских военных на Авдеевском направлении
Российские войска грамотно ведут наступательную операцию на авдеевском направлении, на артемовском направлении не перестает атаковать противник, сообщил РИА... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:25
2023-08-10T17:25
2023-08-10T17:25
специальная военная операция на украине
ян гагин
донецкая народная республика
артемовск
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские войска грамотно ведут наступательную операцию на авдеевском направлении, на артемовском направлении не перестает атаковать противник, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "На авдеевском направлении наши силы продолжают наступательную операцию. Она идет не так быстро, как, возможно, хотелось бы, но она идет грамотно. С тем, чтобы экономить наши силы, наши средства и прежде всего беречь жизни наших военнослужащих", - сказал Гагин. По его словам, на артемовском направлении сейчас "жарче". "Противник накопил там достаточно большие силы - и техники, и живой силы. Не перестает атаковать это направление – прежде всего, это фланги самого Артемовска, за ним идет та самая Клещеевка, о которой противник заявлял регулярно о том, что она якобы была в его руках. На самом деле этого не было, мы за нее бились, и до сих пор она находится под нашим контролем", - уточнил Гагин.
https://ria.ru/20230810/orekhov-1889266721.html
донецкая народная республика
артемовск
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ян гагин, донецкая народная республика, артемовск, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Гагин рассказал о наступлении российских военных на Авдеевском направлении
Гагин: ВС России грамотно проводят наступление на Авдеевском направлении