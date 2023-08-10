https://ria.ru/20230810/nastuplenie-1889314577.html

В Белом доме заявили, что время не на стороне украинцев в контрнаступлении

В Белом доме заявили, что время не на стороне украинцев в контрнаступлении - РИА Новости, 10.08.2023

В Белом доме заявили, что время не на стороне украинцев в контрнаступлении

США дали украинцам все, о чем те просили для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, а с началом осени продолжать его будет еще сложнее,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:03

2023-08-10T16:03

2023-08-10T16:03

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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. США дали украинцам все, о чем те просили для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, а с началом осени продолжать его будет еще сложнее, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. В интервью телеканалу CNN он заверил, что Белый дом продолжит помогать Украине столько, сколько потребуется, несмотря на зафиксированное опросом снижение популярности такой линии в американском обществе. "В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского "списка покупок". Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили... Мы продолжаем это делать, мы настроены продолжать готовить украинские силы, но, что важнее, мы даем им инструменты и оружие, которые им нужны для прорыва этих линий (обороны)", - сказал Кирби. Ожидается, что на этой неделе американские власти анонсируют новый пакет военной помощи Украине, а президент США Джо Байден запросит у конгресса дополнительные миллиарды на продолжение поставок вооружения. Украинцы, по словам Кирби, понимают, что "время не на их стороне", и с началом осени им будет сложнее "маневрировать на местности, применять дроны и системы ПВО". Чиновник Белого дома призвал воздержаться от "спекуляций" на тему того, как "выглядит успех", и оставить это украинцам. "Они очень отважно сражаются каждый божий день и добиваются прогресса. Это не заморозка, не патовая ситуация. Пока все движется не так быстро, как хотел бы Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса", - сказал Кирби. Он также прокомментировал недавний опрос CNN, согласно которому только 45% американцев считают, что конгресс должен выделить дополнительные средства на помощь Украине. Цифры, по словам Кирби, не изменят позиции президента. "Президент говорил публично и, разумеется, в частных беседах с Зеленским, и не только президент, но и другие лидеры НАТО и G7, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал он. "Я думаю, американский народ понимает, что здесь поставлено на кон", - добавил Кирби. Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230810/vsu-1889246206.html

https://ria.ru/20230809/vsu-1889067921.html

https://ria.ru/20230807/nastuplenie-1888582663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, киев, джон кирби, джо байден, владимир путин, g7, вооруженные силы украины, нато