Рейтинг@Mail.ru
ВС России улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 10.08.2023 (обновлено: 14:15 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/nastuplenie-1889262953.html
ВС России улучшили положение на Купянском направлении
ВС России улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
ВС России улучшили положение на Купянском направлении
Подразделения Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, за сутки потери противника там превысили 55 военнослужащих,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:13
2023-08-10T14:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889279208_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a97f09bc74ad5804ec17e2d73258b030.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, за сутки потери противника там превысили 55 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что за сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад Украины в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области."Потери противника составили более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230810/kherson-1889263705.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков о потерях ВСУ на Запорожском и Купянском направлениях
Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Успеновки, всего на запорожском направлении противник потерял до 125 солдат. ВС РФ также улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, за сутки потери противника там превысили 55 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
2023-08-10T13:13
true
PT4M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889279208_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_617e34e76adbde49d00ee222ab90f2cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России улучшили положение на Купянском направлении

Киев за сутки потерял более 55 боевиков на Купянском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, за сутки потери противника там превысили 55 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что за сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад Украины в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.
"Потери противника составили более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в Минобороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
ВСУ потеряли до 30 солдат на Херсонском направлении
13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала