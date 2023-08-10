https://ria.ru/20230810/nastuplenie-1889262953.html

ВС России улучшили положение на Купянском направлении

ВС России улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 10.08.2023

ВС России улучшили положение на Купянском направлении

Подразделения Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, за сутки потери противника там превысили 55 военнослужащих,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:13

2023-08-10T13:13

2023-08-10T14:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, за сутки потери противника там превысили 55 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что за сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад Украины в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области."Потери противника составили более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230810/kherson-1889263705.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

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Конашенков о потерях ВСУ на Запорожском и Купянском направлениях Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Успеновки, всего на запорожском направлении противник потерял до 125 солдат. ВС РФ также улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, за сутки потери противника там превысили 55 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. 2023-08-10T13:13 true PT4M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность