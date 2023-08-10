https://ria.ru/20230810/nastuplenie-1889262953.html
ВС России улучшили положение на Купянском направлении
ВС России улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
ВС России улучшили положение на Купянском направлении
Подразделения Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, за сутки потери противника там превысили 55 военнослужащих,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:13
2023-08-10T13:13
2023-08-10T14:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, за сутки потери противника там превысили 55 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что за сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад Украины в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области."Потери противника составили более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230810/kherson-1889263705.html
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Конашенков о потерях ВСУ на Запорожском и Купянском направлениях
Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Успеновки, всего на запорожском направлении противник потерял до 125 солдат. ВС РФ также улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, за сутки потери противника там превысили 55 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
2023-08-10T13:13
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России улучшили положение на Купянском направлении
Киев за сутки потерял более 55 боевиков на Купянском направлении