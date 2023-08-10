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Некоторые мятежники в Нигере прошли военное обучение в США, заявил Пентагон
Некоторые мятежники в Нигере прошли военное обучение в США, заявил Пентагон - РИА Новости, 10.08.2023
Некоторые мятежники в Нигере прошли военное обучение в США, заявил Пентагон
Часть мятежников в Нигере проходила американское военное обучение, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T23:26
2023-08-10T23:26
2023-08-10T23:26
нигер
министерство обороны сша
патрик райдер
мохамед базум
сша
в мире
переворот в нигере — 2023
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Часть мятежников в Нигере проходила американское военное обучение, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Мы знаем, что некоторые нигерские военные, связанные с происходящим там, проходили обучение США в прошлом. Нет никакой связи с обучением и их действиями", - сказал Райдер журналистам. Он подчеркнул, что любое обучение через американские структуры всегда сопряжено "с принципами демократии". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
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нигер, министерство обороны сша, патрик райдер, мохамед базум, сша, в мире, переворот в нигере — 2023
Нигер, Министерство обороны США, Патрик Райдер, Мохамед Базум, США, В мире, Переворот в Нигере — 2023
Некоторые мятежники в Нигере прошли военное обучение в США, заявил Пентагон
Пентагон: несколько мятежников в Нигере проходили американское военное обучение