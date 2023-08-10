США обучали не менее пяти мятежников в Нигере, сообщили СМИ
Intercept: военную подготовку в США прошли не менее пяти мятежников в Нигере
© AP PhotoВоенные в Ниамее, Нигер
© AP Photo
Военные в Ниамее, Нигер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. По меньшей мере пятеро человек из числа мятежников, пришедших к власти в Нигере, участвовали в программах подготовки под руководством США, сообщает издание Intercept со ссылкой на американского чиновника.
"Мы идентифицировали пятерых человек как прошедших (американскую военную) подготовку", - цитирует издание слова американского чиновника.
Как отмечает издание, неназванный представитель госдепа США утверждал, что правительство США "не проводит обучение президентской гвардии" Нигера. В то же время, как указывает издание, в совместном докладе госдепа и Пентагона об иностранной военной подготовке за 2017 и 2018 годы упоминается "обучение в стране" членов президентской гвардии Нигера. По данным издания, с 2008 года в переворотах в Западной Африке участвовали по меньшей мере 14 военных, прошедших американскую подготовку.
Издание со ссылкой на дипломатические телеграммы, обнародованные WikiLeaks, пишет, что лидер мятежников, генерал Абдурахман Тчиани, был выбран для участия в годичной международной антитеррористической программе в Национальном университете обороны в Вашингтоне с 2009 по 2010 годы. Также отмечается, что пять лет назад другой мятежник, генерал Мохамед Тумба, выступал перед американскими военными и африканскими деятелями на церемонии открытия антитеррористических учений Африканского командования США.
Ранее интернет-портал ActuNiger сообщал, что мятежники в Нигере назначили начальником генерального штаба вооруженных сил Муссу Салау Барму, который проходил подготовку в США.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.