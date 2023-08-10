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США обучали не менее пяти мятежников в Нигере, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.08.2023
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23:08 10.08.2023 (обновлено: 23:09 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/myatezhniki-1889394924.html
США обучали не менее пяти мятежников в Нигере, сообщили СМИ
США обучали не менее пяти мятежников в Нигере, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.08.2023
США обучали не менее пяти мятежников в Нигере, сообщили СМИ
По меньшей мере пятеро человек из числа мятежников, пришедших к власти в Нигере, участвовали в программах подготовки под руководством США, сообщает издание... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T23:08
2023-08-10T23:09
переворот в нигере — 2023
министерство обороны сша
сша
нигер
в мире
франция
мохамед базум
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. По меньшей мере пятеро человек из числа мятежников, пришедших к власти в Нигере, участвовали в программах подготовки под руководством США, сообщает издание Intercept со ссылкой на американского чиновника. "Мы идентифицировали пятерых человек как прошедших (американскую военную) подготовку", - цитирует издание слова американского чиновника. Как отмечает издание, неназванный представитель госдепа США утверждал, что правительство США "не проводит обучение президентской гвардии" Нигера. В то же время, как указывает издание, в совместном докладе госдепа и Пентагона об иностранной военной подготовке за 2017 и 2018 годы упоминается "обучение в стране" членов президентской гвардии Нигера. По данным издания, с 2008 года в переворотах в Западной Африке участвовали по меньшей мере 14 военных, прошедших американскую подготовку. Издание со ссылкой на дипломатические телеграммы, обнародованные WikiLeaks, пишет, что лидер мятежников, генерал Абдурахман Тчиани, был выбран для участия в годичной международной антитеррористической программе в Национальном университете обороны в Вашингтоне с 2009 по 2010 годы. Также отмечается, что пять лет назад другой мятежник, генерал Мохамед Тумба, выступал перед американскими военными и африканскими деятелями на церемонии открытия антитеррористических учений Африканского командования США. Ранее интернет-портал ActuNiger сообщал, что мятежники в Нигере назначили начальником генерального штаба вооруженных сил Муссу Салау Барму, который проходил подготовку в США. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
https://ria.ru/20230810/niger-1889189562.html
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сша
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переворот в нигере — 2023, министерство обороны сша, сша, нигер, в мире, франция, мохамед базум
Переворот в Нигере — 2023, Министерство обороны США, США, Нигер, В мире, Франция, Мохамед Базум
США обучали не менее пяти мятежников в Нигере, сообщили СМИ

Intercept: военную подготовку в США прошли не менее пяти мятежников в Нигере

© AP PhotoВоенные в Ниамее, Нигер
Военные в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo
Военные в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. По меньшей мере пятеро человек из числа мятежников, пришедших к власти в Нигере, участвовали в программах подготовки под руководством США, сообщает издание Intercept со ссылкой на американского чиновника.
"Мы идентифицировали пятерых человек как прошедших (американскую военную) подготовку", - цитирует издание слова американского чиновника.
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Эксперт рассказал, как США воспринимают мятеж в Нигере
Вчера, 03:36
Как отмечает издание, неназванный представитель госдепа США утверждал, что правительство США "не проводит обучение президентской гвардии" Нигера. В то же время, как указывает издание, в совместном докладе госдепа и Пентагона об иностранной военной подготовке за 2017 и 2018 годы упоминается "обучение в стране" членов президентской гвардии Нигера. По данным издания, с 2008 года в переворотах в Западной Африке участвовали по меньшей мере 14 военных, прошедших американскую подготовку.
Издание со ссылкой на дипломатические телеграммы, обнародованные WikiLeaks, пишет, что лидер мятежников, генерал Абдурахман Тчиани, был выбран для участия в годичной международной антитеррористической программе в Национальном университете обороны в Вашингтоне с 2009 по 2010 годы. Также отмечается, что пять лет назад другой мятежник, генерал Мохамед Тумба, выступал перед американскими военными и африканскими деятелями на церемонии открытия антитеррористических учений Африканского командования США.
Ранее интернет-портал ActuNiger сообщал, что мятежники в Нигере назначили начальником генерального штаба вооруженных сил Муссу Салау Барму, который проходил подготовку в США.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
США приостанавливают финансирование нескольких программ помощи Нигеру
5 августа, 02:12
 
Переворот в Нигере — 2023Министерство обороны СШАСШАНигерВ миреФранцияМохамед Базум
 
 
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