https://ria.ru/20230810/myatezhniki-1889394924.html

США обучали не менее пяти мятежников в Нигере, сообщили СМИ

США обучали не менее пяти мятежников в Нигере, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.08.2023

США обучали не менее пяти мятежников в Нигере, сообщили СМИ

По меньшей мере пятеро человек из числа мятежников, пришедших к власти в Нигере, участвовали в программах подготовки под руководством США, сообщает издание... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T23:08

2023-08-10T23:08

2023-08-10T23:09

переворот в нигере — 2023

министерство обороны сша

сша

нигер

в мире

франция

мохамед базум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889128032_379:210:2908:1633_1920x0_80_0_0_c87f5b3abd32b9e5704a552b8e126d9c.jpg

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. По меньшей мере пятеро человек из числа мятежников, пришедших к власти в Нигере, участвовали в программах подготовки под руководством США, сообщает издание Intercept со ссылкой на американского чиновника. "Мы идентифицировали пятерых человек как прошедших (американскую военную) подготовку", - цитирует издание слова американского чиновника. Как отмечает издание, неназванный представитель госдепа США утверждал, что правительство США "не проводит обучение президентской гвардии" Нигера. В то же время, как указывает издание, в совместном докладе госдепа и Пентагона об иностранной военной подготовке за 2017 и 2018 годы упоминается "обучение в стране" членов президентской гвардии Нигера. По данным издания, с 2008 года в переворотах в Западной Африке участвовали по меньшей мере 14 военных, прошедших американскую подготовку. Издание со ссылкой на дипломатические телеграммы, обнародованные WikiLeaks, пишет, что лидер мятежников, генерал Абдурахман Тчиани, был выбран для участия в годичной международной антитеррористической программе в Национальном университете обороны в Вашингтоне с 2009 по 2010 годы. Также отмечается, что пять лет назад другой мятежник, генерал Мохамед Тумба, выступал перед американскими военными и африканскими деятелями на церемонии открытия антитеррористических учений Африканского командования США. Ранее интернет-портал ActuNiger сообщал, что мятежники в Нигере назначили начальником генерального штаба вооруженных сил Муссу Салау Барму, который проходил подготовку в США. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

https://ria.ru/20230810/niger-1889189562.html

https://ria.ru/20230805/niger-1888301877.html

сша

нигер

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

переворот в нигере — 2023, министерство обороны сша, сша, нигер, в мире, франция, мохамед базум