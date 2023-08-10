https://ria.ru/20230810/muzyka-1889255471.html
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" перевыпустил песни группы "Секрет"
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" перевыпустил песни группы "Секрет" - РИА Новости, 10.08.2023
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" перевыпустил песни группы "Секрет"
Артисты мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" записали песни постановки и выпустили на стриминговых площадках. Всего в альбом вошли 20 композиций, и все они... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:03
2023-08-10T13:03
2023-08-10T13:03
культура
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889258560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d1734b20f5832a657df653536ce8e68.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Артисты мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" записали песни постановки и выпустили на стриминговых площадках. Всего в альбом вошли 20 композиций, и все они когда-то были исполнены группой "Секрет". "Новых аранжировок требовало и время, и драматургия, и то, что музыка в спектакле исполняется большим количеством инструментов, а в песнях часто используются хоры и многоголосие", – сказал музыкальный руководитель мюзикла Евгений Загот.Вокальные партии в альбоме исполнили Юлия Довганишина, Юлия Ива, Алексей Фалько, Владислав Ташбулатов, Дмитрий Федоров, Вадим Мичман, Владимир Кисаров и другие артисты. Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" создали на основе песен группы "Секрет". Продюсеры даже "оживили" некоторых персонажей их композиций, например, Кристину, "у которой именины", Арину-балерину и знаменитую Алису, которая "так любит цветы".
https://ria.ru/20221207/myuzikl-1836637965.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889258560_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_26e001844e5247e14b97eceedfdced54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" перевыпустил песни группы "Секрет"
Продюсеры "Ничего не бойся, я с тобой" выпустил альбом с песнями группы "Секрет"
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Артисты мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" записали песни постановки и выпустили на стриминговых площадках. Всего в альбом вошли 20 композиций, и все они когда-то были исполнены группой "Секрет".
«
"Новых аранжировок требовало и время, и драматургия, и то, что музыка в спектакле исполняется большим количеством инструментов, а в песнях часто используются хоры и многоголосие", – сказал музыкальный руководитель мюзикла Евгений Загот.
Вокальные партии в альбоме исполнили Юлия Довганишина, Юлия Ива, Алексей Фалько, Владислав Ташбулатов, Дмитрий Федоров, Вадим Мичман, Владимир Кисаров и другие артисты.
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" создали на основе песен группы "Секрет". Продюсеры даже "оживили" некоторых персонажей их композиций, например, Кристину, "у которой именины", Арину-балерину и знаменитую Алису, которая "так любит цветы".
"Ничего не бойся, я с тобой": 22 хита группы "Секрет" в новом мюзикле