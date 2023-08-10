https://ria.ru/20230810/muzyka-1889255471.html

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" перевыпустил песни группы "Секрет"

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" перевыпустил песни группы "Секрет" - РИА Новости, 10.08.2023

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" перевыпустил песни группы "Секрет"

Артисты мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" записали песни постановки и выпустили на стриминговых площадках. Всего в альбом вошли 20 композиций, и все они... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:03

2023-08-10T13:03

2023-08-10T13:03

культура

театр

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Артисты мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" записали песни постановки и выпустили на стриминговых площадках. Всего в альбом вошли 20 композиций, и все они когда-то были исполнены группой "Секрет". "Новых аранжировок требовало и время, и драматургия, и то, что музыка в спектакле исполняется большим количеством инструментов, а в песнях часто используются хоры и многоголосие", – сказал музыкальный руководитель мюзикла Евгений Загот.Вокальные партии в альбоме исполнили Юлия Довганишина, Юлия Ива, Алексей Фалько, Владислав Ташбулатов, Дмитрий Федоров, Вадим Мичман, Владимир Кисаров и другие артисты. Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" создали на основе песен группы "Секрет". Продюсеры даже "оживили" некоторых персонажей их композиций, например, Кристину, "у которой именины", Арину-балерину и знаменитую Алису, которая "так любит цветы".

https://ria.ru/20221207/myuzikl-1836637965.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

театр