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Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" перевыпустил песни группы "Секрет" - РИА Новости, 10.08.2023
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Культура
 
13:03 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/muzyka-1889255471.html
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" перевыпустил песни группы "Секрет"
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" перевыпустил песни группы "Секрет" - РИА Новости, 10.08.2023
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" перевыпустил песни группы "Секрет"
Артисты мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" записали песни постановки и выпустили на стриминговых площадках. Всего в альбом вошли 20 композиций, и все они... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:03
2023-08-10T13:03
культура
театр
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Артисты мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" записали песни постановки и выпустили на стриминговых площадках. Всего в альбом вошли 20 композиций, и все они когда-то были исполнены группой "Секрет". &quot;Новых аранжировок требовало и время, и драматургия, и то, что музыка в спектакле исполняется большим количеством инструментов, а в песнях часто используются хоры и многоголосие&quot;, – сказал музыкальный руководитель мюзикла Евгений Загот.Вокальные партии в альбоме исполнили Юлия Довганишина, Юлия Ива, Алексей Фалько, Владислав Ташбулатов, Дмитрий Федоров, Вадим Мичман, Владимир Кисаров и другие артисты. Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" создали на основе песен группы "Секрет". Продюсеры даже "оживили" некоторых персонажей их композиций, например, Кристину, "у которой именины", Арину-балерину и знаменитую Алису, которая "так любит цветы".
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театр
Культура, Театр
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" перевыпустил песни группы "Секрет"

Продюсеры "Ничего не бойся, я с тобой" выпустил альбом с песнями группы "Секрет"

© Фото предоставлено театральной компании "Бродвей Москва" Презентация альбома мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Презентация альбома мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
© Фото предоставлено театральной компании "Бродвей Москва"
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Артисты мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" записали песни постановки и выпустили на стриминговых площадках. Всего в альбом вошли 20 композиций, и все они когда-то были исполнены группой "Секрет".
«

"Новых аранжировок требовало и время, и драматургия, и то, что музыка в спектакле исполняется большим количеством инструментов, а в песнях часто используются хоры и многоголосие", – сказал музыкальный руководитель мюзикла Евгений Загот.

Вокальные партии в альбоме исполнили Юлия Довганишина, Юлия Ива, Алексей Фалько, Владислав Ташбулатов, Дмитрий Федоров, Вадим Мичман, Владимир Кисаров и другие артисты.
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" создали на основе песен группы "Секрет". Продюсеры даже "оживили" некоторых персонажей их композиций, например, Кристину, "у которой именины", Арину-балерину и знаменитую Алису, которая "так любит цветы".
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