https://ria.ru/20230810/moskva-1889295126.html

Участок Ленинградского проспекта в Москве отремонтируют в 2023 году

Участок Ленинградского проспекта в Москве отремонтируют в 2023 году - РИА Новости, 10.08.2023

Участок Ленинградского проспекта в Москве отремонтируют в 2023 году

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году заменят асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского проспекта от Третьего транспортного... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:00

2023-08-10T15:00

2023-08-10T15:00

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году заменят асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского проспекта от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Волоколамского тоннеля, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают работы по замене асфальтобетонного покрытия на Ленинградском проспекте. В настоящее время начался ремонт на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Волоколамского тоннеля. Здесь заменят более 100 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части", - говорится в сообщении. Отмечается, что ремонт на этом участке необходим из-за образования колейности, которая может негативно сказаться на безопасности дорожного движения. Он проходит в ночное время с частичными ограничениями движения транспорта, а после завершения всех работ по укладке асфальта на полотно нанесут дорожную разметку. Также в 2023 году запланирован ремонт еще одного участка - дублера Ленинградского проспекта от дома 71а до улицы Маршала Шапошникова.

https://ria.ru/20230809/teploseti-1889135305.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы