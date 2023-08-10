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Участок Ленинградского проспекта в Москве отремонтируют в 2023 году
Участок Ленинградского проспекта в Москве отремонтируют в 2023 году - РИА Новости, 10.08.2023
Участок Ленинградского проспекта в Москве отремонтируют в 2023 году
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году заменят асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского проспекта от Третьего транспортного... РИА Новости, 10.08.2023
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году заменят асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского проспекта от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Волоколамского тоннеля, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают работы по замене асфальтобетонного покрытия на Ленинградском проспекте. В настоящее время начался ремонт на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Волоколамского тоннеля. Здесь заменят более 100 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части", - говорится в сообщении. Отмечается, что ремонт на этом участке необходим из-за образования колейности, которая может негативно сказаться на безопасности дорожного движения. Он проходит в ночное время с частичными ограничениями движения транспорта, а после завершения всех работ по укладке асфальта на полотно нанесут дорожную разметку. Также в 2023 году запланирован ремонт еще одного участка - дублера Ленинградского проспекта от дома 71а до улицы Маршала Шапошникова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году заменят асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского проспекта от Третьего транспортного кольца (ТТК
) до Волоколамского тоннеля, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают работы по замене асфальтобетонного покрытия на Ленинградском проспекте. В настоящее время начался ремонт на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Волоколамского тоннеля. Здесь заменят более 100 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ремонт на этом участке необходим из-за образования колейности, которая может негативно сказаться на безопасности дорожного движения. Он проходит в ночное время с частичными ограничениями движения транспорта, а после завершения всех работ по укладке асфальта на полотно нанесут дорожную разметку.
Также в 2023 году запланирован ремонт еще одного участка - дублера Ленинградского проспекта от дома 71а до улицы Маршала Шапошникова.