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Участок Ленинградского проспекта в Москве отремонтируют в 2023 году - РИА Новости, 10.08.2023
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15:00 10.08.2023
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Участок Ленинградского проспекта в Москве отремонтируют в 2023 году
Участок Ленинградского проспекта в Москве отремонтируют в 2023 году - РИА Новости, 10.08.2023
Участок Ленинградского проспекта в Москве отремонтируют в 2023 году
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году заменят асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского проспекта от Третьего транспортного... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:00
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году заменят асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского проспекта от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Волоколамского тоннеля, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают работы по замене асфальтобетонного покрытия на Ленинградском проспекте. В настоящее время начался ремонт на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Волоколамского тоннеля. Здесь заменят более 100 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части", - говорится в сообщении. Отмечается, что ремонт на этом участке необходим из-за образования колейности, которая может негативно сказаться на безопасности дорожного движения. Он проходит в ночное время с частичными ограничениями движения транспорта, а после завершения всех работ по укладке асфальта на полотно нанесут дорожную разметку. Также в 2023 году запланирован ремонт еще одного участка - дублера Ленинградского проспекта от дома 71а до улицы Маршала Шапошникова.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Участок Ленинградского проспекта в Москве отремонтируют в 2023 году

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году заменят асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского проспекта от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Волоколамского тоннеля, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают работы по замене асфальтобетонного покрытия на Ленинградском проспекте. В настоящее время начался ремонт на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Волоколамского тоннеля. Здесь заменят более 100 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части", - говорится в сообщении.
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Вчера, 17:52
Отмечается, что ремонт на этом участке необходим из-за образования колейности, которая может негативно сказаться на безопасности дорожного движения. Он проходит в ночное время с частичными ограничениями движения транспорта, а после завершения всех работ по укладке асфальта на полотно нанесут дорожную разметку.
Также в 2023 году запланирован ремонт еще одного участка - дублера Ленинградского проспекта от дома 71а до улицы Маршала Шапошникова.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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