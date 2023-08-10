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Москалькова согласовала кандидатуру Морозовой на должность омбудсмена в ДНР
Москалькова согласовала кандидатуру Морозовой на должность омбудсмена в ДНР - РИА Новости, 10.08.2023
Москалькова согласовала кандидатуру Морозовой на должность омбудсмена в ДНР
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что согласовала кандидатуру Дарьи Морозовой на должность омбудсмена РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T19:16
2023-08-10T19:16
2023-08-10T19:16
дарья морозова
татьяна москалькова
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что согласовала кандидатуру Дарьи Морозовой на должность омбудсмена Донецкой Народной Республики. "Высоко оценила работу Дарьи Васильевны Морозовой по защите прав жителей ДНР и согласовала ее кандидатуру на должность уполномоченного по правам человека в ДНР", - написала она.
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дарья морозова, татьяна москалькова, россия, донецкая народная республика
Дарья Морозова, Татьяна Москалькова, Россия, Донецкая Народная Республика
Москалькова согласовала кандидатуру Морозовой на должность омбудсмена в ДНР
Москалькова согласовала кандидатуру Дарьи Морозовой на должность омбудсмена ДНР