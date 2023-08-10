https://ria.ru/20230810/moskalkova-1889365209.html

Москалькова согласовала кандидатуру Морозовой на должность омбудсмена в ДНР

Москалькова согласовала кандидатуру Морозовой на должность омбудсмена в ДНР - РИА Новости, 10.08.2023

Москалькова согласовала кандидатуру Морозовой на должность омбудсмена в ДНР

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что согласовала кандидатуру Дарьи Морозовой на должность омбудсмена РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T19:16

2023-08-10T19:16

2023-08-10T19:16

дарья морозова

татьяна москалькова

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что согласовала кандидатуру Дарьи Морозовой на должность омбудсмена Донецкой Народной Республики. "Высоко оценила работу Дарьи Васильевны Морозовой по защите прав жителей ДНР и согласовала ее кандидатуру на должность уполномоченного по правам человека в ДНР", - написала она.

россия

донецкая народная республика

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дарья морозова, татьяна москалькова, россия, донецкая народная республика