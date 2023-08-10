https://ria.ru/20230810/moshenniki-1889329101.html
Москвич отдал телефонным аферистам более 17 миллионов рублей
Москвич отдал телефонным аферистам более 17 миллионов рублей - РИА Новости, 10.08.2023
Москвич отдал телефонным аферистам более 17 миллионов рублей
Телефонные аферисты под видом сотрудников банка и спецслужб вынудили 82-летнего пенсионера в Москве отдать им более 17 миллионов рублей, полиция возбудила... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:45
2023-08-10T16:45
2023-08-10T16:45
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Телефонные аферисты под видом сотрудников банка и спецслужб вынудили 82-летнего пенсионера в Москве отдать им более 17 миллионов рублей, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По предварительным данным главка, мошенники убедили 82-летнего пенсионера снять деньги со своих счетов и перевести злоумышленникам. Другую часть суммы нужно было передать курьеру. "На протяжении нескольких месяцев обманутый пенсионер переводил злоумышленникам денежные средства. Материальный ущерб составил более 17 миллионов рублей", - сказал собеседник. В пресс-службе также заявили о возбуждении уголовного дела "по факту мошеннических действий в отношении пенсионера". "В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, ведется розыск подозреваемых", - добавили в главке.
https://ria.ru/20230725/moshennichestvo-1886079185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Москвич отдал телефонным аферистам более 17 миллионов рублей
В Москве телефонные аферисты вынудили пенсионера отдать им 17 миллионов рублей
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Телефонные аферисты под видом сотрудников банка и спецслужб вынудили 82-летнего пенсионера в Москве отдать им более 17 миллионов рублей, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, рассказали РИА Новости в пресс-службе
столичного главка МВД.
По предварительным данным главка, мошенники убедили 82-летнего пенсионера снять деньги со своих счетов и перевести злоумышленникам. Другую часть суммы нужно было передать курьеру.
"На протяжении нескольких месяцев обманутый пенсионер переводил злоумышленникам денежные средства. Материальный ущерб составил более 17 миллионов рублей", - сказал собеседник.
В пресс-службе также заявили о возбуждении уголовного дела "по факту мошеннических действий в отношении пенсионера".
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, ведется розыск подозреваемых", - добавили в главке.
Бастрыкин заявил, что СК нередко выявляет новые виды мошенничества