https://ria.ru/20230810/moshenniki-1889329101.html

Москвич отдал телефонным аферистам более 17 миллионов рублей

Москвич отдал телефонным аферистам более 17 миллионов рублей - РИА Новости, 10.08.2023

Москвич отдал телефонным аферистам более 17 миллионов рублей

Телефонные аферисты под видом сотрудников банка и спецслужб вынудили 82-летнего пенсионера в Москве отдать им более 17 миллионов рублей, полиция возбудила... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:45

2023-08-10T16:45

2023-08-10T16:45

москва

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Телефонные аферисты под видом сотрудников банка и спецслужб вынудили 82-летнего пенсионера в Москве отдать им более 17 миллионов рублей, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По предварительным данным главка, мошенники убедили 82-летнего пенсионера снять деньги со своих счетов и перевести злоумышленникам. Другую часть суммы нужно было передать курьеру. "На протяжении нескольких месяцев обманутый пенсионер переводил злоумышленникам денежные средства. Материальный ущерб составил более 17 миллионов рублей", - сказал собеседник. В пресс-службе также заявили о возбуждении уголовного дела "по факту мошеннических действий в отношении пенсионера". "В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, ведется розыск подозреваемых", - добавили в главке.

https://ria.ru/20230725/moshennichestvo-1886079185.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)