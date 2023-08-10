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"Ростех" предупредил о мошенниках, наживающихся на ЧП в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 10.08.2023
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14:32 10.08.2023 (обновлено: 14:42 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/moshenniki-1889285031.html
"Ростех" предупредил о мошенниках, наживающихся на ЧП в Сергиевом Посаде
"Ростех" предупредил о мошенниках, наживающихся на ЧП в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 10.08.2023
"Ростех" предупредил о мошенниках, наживающихся на ЧП в Сергиевом Посаде
В госкорпорации "Ростех" предупредили о мошенниках, которые могут попытаться нажиться на трагедии в Сергиевом Посаде. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:32
2023-08-10T14:42
происшествия
ростех
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В госкорпорации "Ростех" предупредили о мошенниках, которые могут попытаться нажиться на трагедии в Сергиевом Посаде. В подмосковном Сергиевом Посаде в среду утром на складе пиротехники частной компании произошел взрыв, он повредил и здания Загорского оптико-механического завода. "Мошенники начали "отрабатывать" вчерашнюю трагедию на ЗОМЗ. В сети появились фейковые аккаунты, которые ведутся якобы от лица руководства Загорского оптико-механического завода. Сотрудникам отправляют личные сообщения мошеннического характера с просьбами приготовиться к звонкам неких "кураторов", - сообщил "Ростех" в своем Telegram-канале. Там предупредили, что "могут появиться комментарии, не соответствующие действительности, призывы о сборе материальной помощи и другие мошеннические действия". "Просим всех проявить внимание, бдительность и не реагировать на провокации", - добавили в госкорпорации.
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происшествия, ростех, взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Ростех, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
"Ростех" предупредил о мошенниках, наживающихся на ЧП в Сергиевом Посаде

"Ростех": мошенники начали наживаться на взрыве в цеху в Сергиевом Посаде

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В госкорпорации "Ростех" предупредили о мошенниках, которые могут попытаться нажиться на трагедии в Сергиевом Посаде.
В подмосковном Сергиевом Посаде в среду утром на складе пиротехники частной компании произошел взрыв, он повредил и здания Загорского оптико-механического завода.
"Мошенники начали "отрабатывать" вчерашнюю трагедию на ЗОМЗ. В сети появились фейковые аккаунты, которые ведутся якобы от лица руководства Загорского оптико-механического завода. Сотрудникам отправляют личные сообщения мошеннического характера с просьбами приготовиться к звонкам неких "кураторов", - сообщил "Ростех" в своем Telegram-канале.
Там предупредили, что "могут появиться комментарии, не соответствующие действительности, призывы о сборе материальной помощи и другие мошеннические действия". "Просим всех проявить внимание, бдительность и не реагировать на провокации", - добавили в госкорпорации.
Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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ПроисшествияРостехВзрыв на складе в Сергиевом Посаде
 
 
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