https://ria.ru/20230810/moshenniki-1889222051.html

Московский таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников

Московский таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников - РИА Новости, 10.08.2023

Московский таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников

Бдительный таксист помог пожилой москвичке, у которой мошенники пытались выманить 750 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе столичной полиции. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:37

2023-08-10T10:37

2023-08-10T11:16

москва

московская область (подмосковье)

ивантеевка

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

хорошие новости

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бдительный таксист помог пожилой москвичке, у которой мошенники пытались выманить 750 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе столичной полиции. По информации ведомства, злоумышленники хотели развести 91-летнюю пенсионерку по классической схеме "ваш родственник попал в беду". Женщине позвонила якобы внучка и сказала, что пострадала в аварии и ей нужны деньги для дорогостоящей операции. "Внучка" убедила бабушку собрать крупную сумму денег и ждать курьера.Забрать у пенсионерки посылку и отвезти ее в Ивантеевку должен был таксист. Он принял заказ, но его насторожило, что пенсионерка сильно нервничала, поэтому в пути к месту назначения он проверил содержимое посылки. В ней оказались несколько вещей и более 750 тысяч рублей. Тогда таксист обратился в полицию."Оперативники изъяли наличность и вернули потерпевшей, а также задержали 27-летнего жителя Московской области, который, по предварительной информации, отправил за деньгами водителя такси", — рассказали в пресс-службе. Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество. Задержанного отправили под домашний арест.

https://ria.ru/20230809/moshenniki-1888993946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)