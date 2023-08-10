https://ria.ru/20230810/moshenniki-1889222051.html
Московский таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников
Московский таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников - РИА Новости, 10.08.2023
Московский таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников
Бдительный таксист помог пожилой москвичке, у которой мошенники пытались выманить 750 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе столичной полиции. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:37
2023-08-10T10:37
2023-08-10T11:16
москва
московская область (подмосковье)
ивантеевка
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
хорошие новости
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бдительный таксист помог пожилой москвичке, у которой мошенники пытались выманить 750 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе столичной полиции. По информации ведомства, злоумышленники хотели развести 91-летнюю пенсионерку по классической схеме "ваш родственник попал в беду". Женщине позвонила якобы внучка и сказала, что пострадала в аварии и ей нужны деньги для дорогостоящей операции. "Внучка" убедила бабушку собрать крупную сумму денег и ждать курьера.Забрать у пенсионерки посылку и отвезти ее в Ивантеевку должен был таксист. Он принял заказ, но его насторожило, что пенсионерка сильно нервничала, поэтому в пути к месту назначения он проверил содержимое посылки. В ней оказались несколько вещей и более 750 тысяч рублей. Тогда таксист обратился в полицию."Оперативники изъяли наличность и вернули потерпевшей, а также задержали 27-летнего жителя Московской области, который, по предварительной информации, отправил за деньгами водителя такси", — рассказали в пресс-службе. Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество. Задержанного отправили под домашний арест.
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москва, московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Хорошие новости
Московский таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников
Московский таксист отказался везти к аферистам крупную сумму денег от 91-летней женщины