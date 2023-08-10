https://ria.ru/20230810/moldaviya-1889330067.html

Молдавия применит санкции к связанной с "Газпромом" компании

Молдавия применит санкции к связанной с "Газпромом" компании - РИА Новости, 10.08.2023

Молдавия применит санкции к связанной с "Газпромом" компании

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии сообщило на сайте, что инициировало процедуру финансовых санкций в отношении оператора... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:46

2023-08-10T16:46

2023-08-10T16:46

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

евросоюз

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КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии сообщило на сайте, что инициировало процедуру финансовых санкций в отношении оператора газотранспортной системы "Молдоватрансгаз", заявив, что он не выполнил необходимые требования по разделению с головной компанией "Молдовагаз", половина акций которой принадлежит "Газпрому". "НАРЭ инициировала процедуру применения финансовых санкций в отношении оператора газотранспортной системы ООО "Молдоватрансгаз" за несоблюдение юридических обязательств, связанных с обеспечением его независимости в отношении вертикально интегрированной газовой компании АО "Молдовагаз", что является обязательным условием согласно Энергетическому пакету III", - говорится в сообщении НАРЭ. По данным регулятора, "Молдоватрансгаз" не выполнил требования юридического разделения в соответствии с одной из моделей, установленных законодательством, и не подал в НАРЭ запрос на ее сертификацию, уведомив о невозможности завершения процесса разделения. Согласно законодательству, НАРЭ может применять санкции в размере не менее 10% от годового оборота держателей лицензий за несоблюдение оператором газотранспортной системы обязательств, связанных с обеспечением его независимости от вертикально интегрированного предприятия. НАРЭ назначило заседание для заслушивания администратора "Молдоватрансгаз" и рассмотрения дела по вопросу санкций на 8 сентября. Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем телеграм-канале ответил на заявление НАРЭ, отметив, что руководство компании "Молдоватрансгаз" своевременно предоставило регулятору всю запрашиваемую информацию в контексте сертификации независимого транспортного оператора. "Вместе с тем 8 сентября менеджмент компании готов предоставить все возможные дополнительные аргументы в защиту своей позиции", - подчеркнул он. Третий энергопакет ЕС ограничивает возможности компаний, добывающих и продающих газ, владеть и использовать газопроводы на территории Евросоюза. В рамках пакета российскому "Газпрому" ограничен доступ к газопроводу OPAL: российская компания может заполнять эту трубу лишь наполовину. В 2010 году Молдавия обязалась имплементировать третий энергопакет: "Молдовагаз" (50% у "Газпрома") должна выделить транспортную "дочку" - "Молдоватрансгаз" - в отдельную сеть и предоставить доступ к трубе другим поставщикам. Газотранспортная инфраструктура самого "Молдовагаза" также должна быть передана в собственность "Молдоватрансгазу". Кабмин Молдавии 5 июля проголосовал за поправки в закон. Согласно им, если "Газпром" откажется от передачи активов, НАРЭ назначит для "Молдоватрансгаза" независимого оператора, который будет выполнять обязанности оператора системы.

https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879245211.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230522/gaz-1872545820.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, евросоюз