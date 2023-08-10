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Постпред России в Вене рассказал о встрече с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 10.08.2023
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17:09 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/magate-1889336264.html
Постпред России в Вене рассказал о встрече с главой МАГАТЭ
Постпред России в Вене рассказал о встрече с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 10.08.2023
Постпред России в Вене рассказал о встрече с главой МАГАТЭ
Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем канале в Telegram, что в четверг встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, стороны обсудили темы,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:09
2023-08-10T17:09
в мире
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
магатэ
россия
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ВЕНА, 10 авг - РИА Новости. Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем канале в Telegram, что в четверг встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, стороны обсудили темы, представляющие "взаимный интерес". "Встретился сегодня с Генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Мариано Гросси. Обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, как всегда в конструктивной и деловой манере", - написал Ульянов.
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в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ, россия
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Россия
Постпред России в Вене рассказал о встрече с главой МАГАТЭ

Постпред в Вене Ульянов обсудил с Гросси темы, представляющие взаимный интерес

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 10 авг - РИА Новости. Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем канале в Telegram, что в четверг встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, стороны обсудили темы, представляющие "взаимный интерес".
"Встретился сегодня с Генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Мариано Гросси. Обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, как всегда в конструктивной и деловой манере", - написал Ульянов.
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В миреМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭРоссия
 
 
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