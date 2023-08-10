https://ria.ru/20230810/magate-1889336264.html

Постпред России в Вене рассказал о встрече с главой МАГАТЭ

Постпред России в Вене рассказал о встрече с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 10.08.2023

Постпред России в Вене рассказал о встрече с главой МАГАТЭ

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем канале в Telegram, что в четверг встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, стороны обсудили темы,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:09

2023-08-10T17:09

2023-08-10T17:09

в мире

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

магатэ

россия

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ВЕНА, 10 авг - РИА Новости. Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем канале в Telegram, что в четверг встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, стороны обсудили темы, представляющие "взаимный интерес". "Встретился сегодня с Генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Мариано Гросси. Обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, как всегда в конструктивной и деловой манере", - написал Ульянов.

https://ria.ru/20230804/miny-1888211894.html

россия

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в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ, россия