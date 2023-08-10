https://ria.ru/20230810/lugansk-1889592201.html

Московские специалисты проводят подготовку теплосетей Луганска к зиме

Московские специалисты проводят подготовку теплосетей Луганска к зиме - РИА Новости, 11.08.2023

Московские специалисты проводят подготовку теплосетей Луганска к зиме

Московские специалисты проводят работы по замене теплосетей в рамках работ по подготовке Луганска к отопительному сезону, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-10T16:05

2023-08-10T16:05

2023-08-11T17:06

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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Московские специалисты проводят работы по замене теплосетей в рамках работ по подготовке Луганска к отопительному сезону, сообщил РИА Новости заместитель руководителя производственного комплекса АО "Мосводоканал" Андрей Лузинов. "По плану 2023 года нашей компанией были запланированы работы по замене трубопроводов тепловой сети общей протяженностью 19 км на данный момент выполнено 16,5 км, до 20 августа мы выполним все эти 19 км с учётом благоустройства и сдачи гидравлических испытаний", - сообщил Лузинов. Он уточнил, что участок теплосети, на котором идут работы был достаточно изношен и требовал срочной замены. "Работа тяжёлая с локальными разрывами. Соответственно работа ведется быстро в любое время, в любых погодных условиях", - пояснил Лузинов. В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганск, москва, сергей собянин, мосводоканал