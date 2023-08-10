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Московские специалисты проводят подготовку теплосетей Луганска к зиме - РИА Новости, 11.08.2023
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Новости Подмосковья
 
16:05 10.08.2023 (обновлено: 17:06 11.08.2023)
https://ria.ru/20230810/lugansk-1889592201.html
Московские специалисты проводят подготовку теплосетей Луганска к зиме
Московские специалисты проводят подготовку теплосетей Луганска к зиме - РИА Новости, 11.08.2023
Московские специалисты проводят подготовку теплосетей Луганска к зиме
Московские специалисты проводят работы по замене теплосетей в рамках работ по подготовке Луганска к отопительному сезону, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-10T16:05
2023-08-11T17:06
новости подмосковья
луганск
москва
сергей собянин
мосводоканал
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Московские специалисты проводят работы по замене теплосетей в рамках работ по подготовке Луганска к отопительному сезону, сообщил РИА Новости заместитель руководителя производственного комплекса АО "Мосводоканал" Андрей Лузинов. "По плану 2023 года нашей компанией были запланированы работы по замене трубопроводов тепловой сети общей протяженностью 19 км на данный момент выполнено 16,5 км, до 20 августа мы выполним все эти 19 км с учётом благоустройства и сдачи гидравлических испытаний", - сообщил Лузинов. Он уточнил, что участок теплосети, на котором идут работы был достаточно изношен и требовал срочной замены. "Работа тяжёлая с локальными разрывами. Соответственно работа ведется быстро в любое время, в любых погодных условиях", - пояснил Лузинов. В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.
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луганск, москва, сергей собянин, мосводоканал
Новости Подмосковья, Луганск, Москва, Сергей Собянин, Мосводоканал

Московские специалисты проводят подготовку теплосетей Луганска к зиме

© Фото : Администрация города ЛуганскаПодготовка объектов теплоснабжения Луганска к отопительному сезону
Подготовка объектов теплоснабжения Луганска к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Администрация города Луганска
Подготовка объектов теплоснабжения Луганска к отопительному сезону
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Московские специалисты проводят работы по замене теплосетей в рамках работ по подготовке Луганска к отопительному сезону, сообщил РИА Новости заместитель руководителя производственного комплекса АО "Мосводоканал" Андрей Лузинов.
"По плану 2023 года нашей компанией были запланированы работы по замене трубопроводов тепловой сети общей протяженностью 19 км на данный момент выполнено 16,5 км, до 20 августа мы выполним все эти 19 км с учётом благоустройства и сдачи гидравлических испытаний", - сообщил Лузинов.
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Он уточнил, что участок теплосети, на котором идут работы был достаточно изношен и требовал срочной замены.
"Работа тяжёлая с локальными разрывами. Соответственно работа ведется быстро в любое время, в любых погодных условиях", - пояснил Лузинов.
В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.
 
Новости ПодмосковьяЛуганскМоскваСергей СобянинМосводоканал
 
 
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