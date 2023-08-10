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Легойда прокомментировал решение суда о разрыве аренды с Киевской лаврой - РИА Новости, 10.08.2023
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Религия
 
20:32 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/lavra-1889380158.html
Легойда прокомментировал решение суда о разрыве аренды с Киевской лаврой
Легойда прокомментировал решение суда о разрыве аренды с Киевской лаврой - РИА Новости, 10.08.2023
Легойда прокомментировал решение суда о разрыве аренды с Киевской лаврой
Решение украинского суда о законности разрыва договора аренды зданий с Киево-Печерской лаврой канонической Украинской православной церкви (УПЦ) противозаконно,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T20:32
2023-08-10T20:32
религия
владимир легойда
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
киев
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Решение украинского суда о законности разрыва договора аренды зданий с Киево-Печерской лаврой канонической Украинской православной церкви (УПЦ) противозаконно, направлено на полное уничтожение Церкви, и, скорее всего, не будет ни замечено, ни осуждено международными организациями, заявил в своем телеграм-канале председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Это очередное противозаконное решение, которых в последнее время, к сожалению, становится все больше. Оно, очевидно, направлено не только на изгнание монахов Киево-Печерской лавры из родных для них стен, но преследует более масштабные цели – полного уничтожения канонической Украинской православной церкви. Серьезных надежд на то, что это очередное неправомерное деяние украинской власти будет замечено и осуждено международными организациями, призванными защищать права верующих, не остается. Скорее всего, оно будет в очередной раз проигнорировано", – написал он.Принудительное выселение монахов канонической Церкви из Киево-Печерской лавры спровоцирует новый виток противостояния между украинскими властями и верующими и дальнейший раскол общества, добавил Легойда. Хозяйственный суд Киева рассматривал иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. 9 августа иск монастыря к заповеднику был отклонен. Несмотря на то, что решений еще не было принято, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря, а 10 августа провели попытку продолжить опечатывание корпусов, против которой выступили прихожане.
https://ria.ru/20230809/ukraina-1889009980.html
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владимир легойда, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киев
Религия, Владимир Легойда, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Киев
Легойда прокомментировал решение суда о разрыве аренды с Киевской лаврой

Легойда назвал решение суда о разрыве аренды с Киевской лаврой противозаконным

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Решение украинского суда о законности разрыва договора аренды зданий с Киево-Печерской лаврой канонической Украинской православной церкви (УПЦ) противозаконно, направлено на полное уничтожение Церкви, и, скорее всего, не будет ни замечено, ни осуждено международными организациями, заявил в своем телеграм-канале председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Это очередное противозаконное решение, которых в последнее время, к сожалению, становится все больше. Оно, очевидно, направлено не только на изгнание монахов Киево-Печерской лавры из родных для них стен, но преследует более масштабные цели – полного уничтожения канонической Украинской православной церкви. Серьезных надежд на то, что это очередное неправомерное деяние украинской власти будет замечено и осуждено международными организациями, призванными защищать права верующих, не остается. Скорее всего, оно будет в очередной раз проигнорировано", – написал он.
Принудительное выселение монахов канонической Церкви из Киево-Печерской лавры спровоцирует новый виток противостояния между украинскими властями и верующими и дальнейший раскол общества, добавил Легойда.
Хозяйственный суд Киева рассматривал иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. 9 августа иск монастыря к заповеднику был отклонен. Несмотря на то, что решений еще не было принято, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря, а 10 августа провели попытку продолжить опечатывание корпусов, против которой выступили прихожане.
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РелигияВладимир ЛегойдаУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦКиев
 
 
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