Легойда прокомментировал решение суда о разрыве аренды с Киевской лаврой
Легойда назвал решение суда о разрыве аренды с Киевской лаврой противозаконным
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Решение украинского суда о законности разрыва договора аренды зданий с Киево-Печерской лаврой канонической Украинской православной церкви (УПЦ) противозаконно, направлено на полное уничтожение Церкви, и, скорее всего, не будет ни замечено, ни осуждено международными организациями, заявил в своем телеграм-канале председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Это очередное противозаконное решение, которых в последнее время, к сожалению, становится все больше. Оно, очевидно, направлено не только на изгнание монахов Киево-Печерской лавры из родных для них стен, но преследует более масштабные цели – полного уничтожения канонической Украинской православной церкви. Серьезных надежд на то, что это очередное неправомерное деяние украинской власти будет замечено и осуждено международными организациями, призванными защищать права верующих, не остается. Скорее всего, оно будет в очередной раз проигнорировано", – написал он.
Принудительное выселение монахов канонической Церкви из Киево-Печерской лавры спровоцирует новый виток противостояния между украинскими властями и верующими и дальнейший раскол общества, добавил Легойда.
Хозяйственный суд Киева рассматривал иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. 9 августа иск монастыря к заповеднику был отклонен. Несмотря на то, что решений еще не было принято, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря, а 10 августа провели попытку продолжить опечатывание корпусов, против которой выступили прихожане.