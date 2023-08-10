https://ria.ru/20230810/lavra-1889318846.html

Защита Киевской лавры призвала суд не выселять монахов из келий

Защита Киевской лавры призвала суд не выселять монахов из келий - РИА Новости, 10.08.2023

Защита Киевской лавры призвала суд не выселять монахов из келий

Адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман попросил суд в Киеве прекратить делопроизводство по... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:12

2023-08-10T16:12

2023-08-10T16:12

религия

киев

ситуация вокруг упц

религия

украинская православная церковь

украина

киево-печерская лавра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154350/40/1543504038_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_ade88ea0951779962b996e853e1c9a28.jpg

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман попросил суд в Киеве прекратить делопроизводство по иску к монастырю одноименного государственного заповедника в части проживания монахов в лаврских кельях. Как накануне заявили в суде представители истца – государственного заповедника, – у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры. Ранее представитель монастыря уточнял, что для многих насельников обители Киевская лавра – единственное и постоянное место жительства. "Как можно выселить юридическое лицо? Это будет касаться только монахов… Это физические лица, которые проживают в монастыре и имеют право на жилье, что закреплено нормами международного права. Этот спор не должен разрешаться в рамках гражданского судопроизводства в части выселения как способа устранить препятствия в пользовании имуществом… Поэтому, ваша честь, прошу принять соломоново решение и закрыть производство в части проживания", – сказал адвокат на видео, предоставленном РИА Новости очевидцами из зала суда. Он напомнил, что представитель истца в суде говорил, что заповедник имеет намерение выселить непосредственно монахов в связи с исполнением решения суда, так как "монахи имеют отношение к монастырю". "Кельи, в которых проживают монахи – это жилье. Представитель истца вчера налегал на то, что это нежилые помещения, что никто не имеет права там проживать, но международная практика и конвенции говорят совсем о другом – это жилье. И в данном случае решается жилищный вопрос, так как монахи являются физическими лицами, которые на законных основаниях проживают на территории монастыря. Они проживают в кельях, а кельи являются жилыми помещениями", – подытожил адвокат. В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет.

https://ria.ru/20230731/kiev-1886963321.html

https://ria.ru/20230809/monakhi-1889177085.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, ситуация вокруг упц, религия, украинская православная церковь, украина, киево-печерская лавра