https://ria.ru/20230810/lavra-1889318846.html
Защита Киевской лавры призвала суд не выселять монахов из келий
Защита Киевской лавры призвала суд не выселять монахов из келий - РИА Новости, 10.08.2023
Защита Киевской лавры призвала суд не выселять монахов из келий
Адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман попросил суд в Киеве прекратить делопроизводство по... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:12
2023-08-10T16:12
2023-08-10T16:12
религия
киев
ситуация вокруг упц
религия
украинская православная церковь
украина
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман попросил суд в Киеве прекратить делопроизводство по иску к монастырю одноименного государственного заповедника в части проживания монахов в лаврских кельях. Как накануне заявили в суде представители истца – государственного заповедника, – у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры. Ранее представитель монастыря уточнял, что для многих насельников обители Киевская лавра – единственное и постоянное место жительства. "Как можно выселить юридическое лицо? Это будет касаться только монахов… Это физические лица, которые проживают в монастыре и имеют право на жилье, что закреплено нормами международного права. Этот спор не должен разрешаться в рамках гражданского судопроизводства в части выселения как способа устранить препятствия в пользовании имуществом… Поэтому, ваша честь, прошу принять соломоново решение и закрыть производство в части проживания", – сказал адвокат на видео, предоставленном РИА Новости очевидцами из зала суда. Он напомнил, что представитель истца в суде говорил, что заповедник имеет намерение выселить непосредственно монахов в связи с исполнением решения суда, так как "монахи имеют отношение к монастырю". "Кельи, в которых проживают монахи – это жилье. Представитель истца вчера налегал на то, что это нежилые помещения, что никто не имеет права там проживать, но международная практика и конвенции говорят совсем о другом – это жилье. И в данном случае решается жилищный вопрос, так как монахи являются физическими лицами, которые на законных основаниях проживают на территории монастыря. Они проживают в кельях, а кельи являются жилыми помещениями", – подытожил адвокат. В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет.
https://ria.ru/20230731/kiev-1886963321.html
https://ria.ru/20230809/monakhi-1889177085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, ситуация вокруг упц, религия, украинская православная церковь, украина, киево-печерская лавра
Религия, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, Украинская православная церковь, Украина, Киево-Печерская Лавра
Защита Киевской лавры призвала суд не выселять монахов из келий
Адвокат Чекман призвал суд не рассматривать выселение монахов из Киевской лавры
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман попросил суд в Киеве прекратить делопроизводство по иску к монастырю одноименного государственного заповедника в части проживания монахов в лаврских кельях.
Как накануне заявили в суде представители истца – государственного заповедника, – у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры. Ранее представитель монастыря уточнял, что для многих насельников обители Киевская лавра – единственное и постоянное место жительства.
"От этого отказались". Киев сделал неожиданный шаг
«
"Как можно выселить юридическое лицо? Это будет касаться только монахов… Это физические лица, которые проживают в монастыре и имеют право на жилье, что закреплено нормами международного права. Этот спор не должен разрешаться в рамках гражданского судопроизводства в части выселения как способа устранить препятствия в пользовании имуществом… Поэтому, ваша честь, прошу принять соломоново решение и закрыть производство в части проживания", – сказал адвокат на видео, предоставленном РИА Новости очевидцами из зала суда.
Он напомнил, что представитель истца в суде говорил, что заповедник имеет намерение выселить непосредственно монахов в связи с исполнением решения суда, так как "монахи имеют отношение к монастырю".
«
"Кельи, в которых проживают монахи – это жилье. Представитель истца вчера налегал на то, что это нежилые помещения, что никто не имеет права там проживать, но международная практика и конвенции говорят совсем о другом – это жилье. И в данном случае решается жилищный вопрос, так как монахи являются физическими лицами, которые на законных основаниях проживают на территории монастыря. Они проживают в кельях, а кельи являются жилыми помещениями", – подытожил адвокат.
В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет.
Представитель властей не ответил на вопрос о судьбе монахов Киевской лавры