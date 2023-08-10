https://ria.ru/20230810/kvadrotsikly-1889241614.html

Два квадроцикла отправили бойцам из Карачаево-Черкесии в зону СВО

Два квадроцикла отправили бойцам из Карачаево-Черкесии в зону СВО - РИА Новости, 10.08.2023

Два квадроцикла отправили бойцам из Карачаево-Черкесии в зону СВО

Два квадроцикла отправлены бойцам из Карачаево-Черкессии в зону спецоперации, сообщил глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:54

2023-08-10T11:54

2023-08-10T11:54

надежные люди

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Два квадроцикла отправлены бойцам из Карачаево-Черкессии в зону спецоперации, сообщил глава республики Рашид Темрезов. Груз был сформирован по обращению командования 34-й отдельной мотострелковой (горной) бригады. "Постоянная связь с нашими бойцами позволяет узнавать об их потребностях и оперативно реагировать на заявки. <...> Работа по поддержке наших военнослужащих не прекращается ни на день", - следует из сообщения Темрезова в его Telegram-канале. По его словам, квадроциклы - незаменимая техника в зоне проведения спецоперации из-за легкости и неприхотливости, высокой скорости и возможности передвижения в труднодоступных местах.

https://ria.ru/20230809/volontery-1888985975.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)