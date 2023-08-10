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Два квадроцикла отправили бойцам из Карачаево-Черкесии в зону СВО - РИА Новости, 10.08.2023
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Надежные люди
 
11:54 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/kvadrotsikly-1889241614.html
Два квадроцикла отправили бойцам из Карачаево-Черкесии в зону СВО
Два квадроцикла отправили бойцам из Карачаево-Черкесии в зону СВО - РИА Новости, 10.08.2023
Два квадроцикла отправили бойцам из Карачаево-Черкесии в зону СВО
Два квадроцикла отправлены бойцам из Карачаево-Черкессии в зону спецоперации, сообщил глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:54
2023-08-10T11:54
надежные люди
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Два квадроцикла отправлены бойцам из Карачаево-Черкессии в зону спецоперации, сообщил глава республики Рашид Темрезов. Груз был сформирован по обращению командования 34-й отдельной мотострелковой (горной) бригады. "Постоянная связь с нашими бойцами позволяет узнавать об их потребностях и оперативно реагировать на заявки. &lt;...&gt; Работа по поддержке наших военнослужащих не прекращается ни на день", - следует из сообщения Темрезова в его Telegram-канале. По его словам, квадроциклы - незаменимая техника в зоне проведения спецоперации из-за легкости и неприхотливости, высокой скорости и возможности передвижения в труднодоступных местах.
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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Надежные люди, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Два квадроцикла отправили бойцам из Карачаево-Черкесии в зону СВО

Темрезов: два квадроцикла отправили бойцам из Карачаево-Черкесии в зону спецоперации

© Рашид Темрезов/TelegramДва квадроцикла отправлены бойцам из Карачаево-Черкесии в зону СВО
Два квадроцикла отправлены бойцам из Карачаево-Черкесии в зону СВО
© Рашид Темрезов/Telegram
Два квадроцикла отправлены бойцам из Карачаево-Черкесии в зону СВО
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Два квадроцикла отправлены бойцам из Карачаево-Черкессии в зону спецоперации, сообщил глава республики Рашид Темрезов.
Груз был сформирован по обращению командования 34-й отдельной мотострелковой (горной) бригады.
«
"Постоянная связь с нашими бойцами позволяет узнавать об их потребностях и оперативно реагировать на заявки. <...> Работа по поддержке наших военнослужащих не прекращается ни на день", - следует из сообщения Темрезова в его Telegram-канале.
По его словам, квадроциклы - незаменимая техника в зоне проведения спецоперации из-за легкости и неприхотливости, высокой скорости и возможности передвижения в труднодоступных местах.
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Надежные людиРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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