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В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов
В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов - РИА Новости, 10.08.2023
В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов
Утилизация боеприпасов будет проводиться в Крыму в районе некоторых населенных пунктов на севере и востоке полуострова, сообщил советник главы региона Олег... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:21
2023-08-10T10:21
2023-08-10T10:21
олег крючков
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Утилизация боеприпасов будет проводиться в Крыму в районе некоторых населенных пунктов на севере и востоке полуострова, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале. "Внимание! В населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт. Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12.00 до 15.00 будет происходить утилизация боеприпасов", - написал Крючков. Уничтожение боеприпасов в Крыму проводится в этих регионах последние два дня.
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республика крым
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олег крючков, республика крым, безопасность
Олег Крючков, Республика Крым, Безопасность
В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов
Советник главы Крыма Крючков предупредил о продолжении утилизации боеприпасов