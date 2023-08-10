https://ria.ru/20230810/krym-1889217745.html

В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов

В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов - РИА Новости, 10.08.2023

В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов

Утилизация боеприпасов будет проводиться в Крыму в районе некоторых населенных пунктов на севере и востоке полуострова, сообщил советник главы региона Олег... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:21

2023-08-10T10:21

2023-08-10T10:21

олег крючков

республика крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Утилизация боеприпасов будет проводиться в Крыму в районе некоторых населенных пунктов на севере и востоке полуострова, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале. "Внимание! В населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт. Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12.00 до 15.00 будет происходить утилизация боеприпасов", - написал Крючков. Уничтожение боеприпасов в Крыму проводится в этих регионах последние два дня.

https://ria.ru/20220712/strelby-1801922763.html

республика крым

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олег крючков, республика крым, безопасность