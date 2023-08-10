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В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов - РИА Новости, 10.08.2023
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10:21 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/krym-1889217745.html
В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов
В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов - РИА Новости, 10.08.2023
В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов
Утилизация боеприпасов будет проводиться в Крыму в районе некоторых населенных пунктов на севере и востоке полуострова, сообщил советник главы региона Олег... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:21
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олег крючков
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Утилизация боеприпасов будет проводиться в Крыму в районе некоторых населенных пунктов на севере и востоке полуострова, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале. "Внимание! В населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт. Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12.00 до 15.00 будет происходить утилизация боеприпасов", - написал Крючков. Уничтожение боеприпасов в Крыму проводится в этих регионах последние два дня.
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олег крючков, республика крым, безопасность
Олег Крючков, Республика Крым, Безопасность
В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов

Советник главы Крыма Крючков предупредил о продолжении утилизации боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье в Крыму
Вид на Черноморское побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на Черноморское побережье в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Утилизация боеприпасов будет проводиться в Крыму в районе некоторых населенных пунктов на севере и востоке полуострова, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале.
«
"Внимание! В населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт. Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12.00 до 15.00 будет происходить утилизация боеприпасов", - написал Крючков.
Уничтожение боеприпасов в Крыму проводится в этих регионах последние два дня.
Крым - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
На востоке Крыма прошли учебные стрельбы ПВО
12 июля 2022, 13:51
 
Олег КрючковРеспублика КрымБезопасность
 
 
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