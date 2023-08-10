https://ria.ru/20230810/kosmonavty-1889183679.html

Космонавты Прокопьев и Петелин вернулись на МКС из открытого космоса

Космонавты Прокопьев и Петелин вернулись на МКС из открытого космоса - РИА Новости, 10.08.2023

Космонавты Прокопьев и Петелин вернулись на МКС из открытого космоса

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на борт Международной космической станции после 6 часов 35 минут работы в открытом космосе,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T00:34

2023-08-10T00:34

2023-08-10T00:34

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на борт Международной космической станции после 6 часов 35 минут работы в открытом космосе, трансляцию ведет "Роскосмос". Выход начался ровно в расчетное время - в 17.45 мск 9 августа. После работы Прокопьев с Петелиным закрыли люк в 00.20 10 августа. Изначально предполагалось, что продолжительность выхода составит 6 часов 45 минут. После выхода из люка модуля "Поиск" космонавты направились к модулю "Рассвет". Там они установили три противометеороидных экрана в местах, освободившихся ранее после того, как на модуль "Наука" перенесли радиационный теплообменник и шлюзовую камеру. Ранее они подготовили к переносу рабочее место - высвободили его из замков захвата и установили адаптер, с помощью которого рабочее место закрепили на руке-манипуляторе ERA. Во время переноса космонавты за бортом станции только наблюдали за процессом, манипулятором управлял другой российский космонавт Андрей Федяев внутри МКС. Затем космонавты перешли на модуль "Наука", где протестировали переносное рабочее место. Для этого Прокопьев закрепился ботинками на якоре этого устройства, а Федяев его "покатал". После проверки работоспособности космонавты поставили рабочее место на хранение на пассивном устройстве фиксации УФП-1 на модуле "Наука". Для Прокопьева с Петелиным это уже шестой совместный выход в открытый космос за полет, начавшийся 21 сентября 2022 года. В ходе предыдущего полета Прокопьев уже два раза работал за бортом станции. По российской программе МКС это был 70-й выход (60-й плановый). За всю историю советской и российской космонавтики Прокопьев с Петелиным выполнили уже 170-й выход в открытый космос.

https://ria.ru/20230518/stykovka-1872605469.html

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864722419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, роскосмос, наука