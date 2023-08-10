Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вариантом коронавируса "Эрис"
Роспотребнадзор: вариант коронавируса "Эрис" не получил распространения в России
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Пробирки для экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вариант коронавируса EG.5 ("Эрис") пока не получил широкого распространения в России, но есть риск осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в связи с распространением варианта, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
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"В настоящее время в Российской Федерации вариант EG.5 ("Эрис") пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила вариант в перечень под наблюдением, в целом, в мире первые образцы "Эрис", содержащие вирус, были выявлены в феврале 2023 года.
По данным организации, распространение данного варианта наблюдается в Китае, США, Великобритании и отдельных странах Европы и Азии, на данный момент "Эрис" выявлен в 51 стране, отметили в Роспотребнадзоре.
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"Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям", - заключили в ведомстве.