https://ria.ru/20230810/koronavirus-1889243593.html

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вариантом коронавируса "Эрис"

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вариантом коронавируса "Эрис" - РИА Новости, 10.08.2023

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вариантом коронавируса "Эрис"

Вариант коронавируса EG.5 ("Эрис") пока не получил широкого распространения в России, но есть риск осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:02

2023-08-10T12:02

2023-08-10T12:31

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вариант коронавируса EG.5 ("Эрис") пока не получил широкого распространения в России, но есть риск осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в связи с распространением варианта, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В настоящее время в Российской Федерации вариант EG.5 ("Эрис") пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила вариант в перечень под наблюдением, в целом, в мире первые образцы "Эрис", содержащие вирус, были выявлены в феврале 2023 года.По данным организации, распространение данного варианта наблюдается в Китае, США, Великобритании и отдельных странах Европы и Азии, на данный момент "Эрис" выявлен в 51 стране, отметили в Роспотребнадзоре."Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)