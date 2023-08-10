Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вариантом коронавируса "Эрис" - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 10.08.2023 (обновлено: 12:31 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/koronavirus-1889243593.html
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вариантом коронавируса "Эрис"
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вариантом коронавируса "Эрис" - РИА Новости, 10.08.2023
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вариантом коронавируса "Эрис"
Вариант коронавируса EG.5 ("Эрис") пока не получил широкого распространения в России, но есть риск осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:02
2023-08-10T12:31
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756908721_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_414f9a7699e26e2e730af95b84a9379b.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вариант коронавируса EG.5 ("Эрис") пока не получил широкого распространения в России, но есть риск осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в связи с распространением варианта, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В настоящее время в Российской Федерации вариант EG.5 ("Эрис") пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила вариант в перечень под наблюдением, в целом, в мире первые образцы "Эрис", содержащие вирус, были выявлены в феврале 2023 года.По данным организации, распространение данного варианта наблюдается в Китае, США, Великобритании и отдельных странах Европы и Азии, на данный момент "Эрис" выявлен в 51 стране, отметили в Роспотребнадзоре."Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756908721_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_192c24b5aa4fba7b693fcc44167c2c47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вариантом коронавируса "Эрис"

Роспотребнадзор: вариант коронавируса "Эрис" не получил распространения в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПробирки для экспресс-тестирования на коронавирус
Пробирки для экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пробирки для экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вариант коронавируса EG.5 ("Эрис") пока не получил широкого распространения в России, но есть риск осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в связи с распространением варианта, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«
"В настоящее время в Российской Федерации вариант EG.5 ("Эрис") пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила вариант в перечень под наблюдением, в целом, в мире первые образцы "Эрис", содержащие вирус, были выявлены в феврале 2023 года.
По данным организации, распространение данного варианта наблюдается в Китае, США, Великобритании и отдельных странах Европы и Азии, на данный момент "Эрис" выявлен в 51 стране, отметили в Роспотребнадзоре.
«
"Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям", - заключили в ведомстве.
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Россияне боятся "кракена" меньше, чем "омикрона", показало исследование
16 января, 03:31
 
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала