https://ria.ru/20230810/kontsert-1889338831.html
Нижегородский проект "Актеры Нижнего — Донбассу" стартовал в зоне СВО
Нижегородский проект "Актеры Нижнего — Донбассу" стартовал в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2023
Нижегородский проект "Актеры Нижнего — Донбассу" стартовал в зоне СВО
Нижегородские артисты выступили с музыкальной программой в зоне специальной военной операции и пунктах временного размещения беженцев в ДНР, дав старт проекту... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:16
2023-08-10T17:16
2023-08-10T17:16
надежные люди
донецкая народная республика
луганск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889335892_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_190a8e339ac54ba9edba6dfe84dd9316.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. Нижегородские артисты выступили с музыкальной программой в зоне специальной военной операции и пунктах временного размещения беженцев в ДНР, дав старт проекту "Актеры Нижнего - Донбассу", сообщается в телеграм-канале Дома народного единства. В рамках проекта Нижегородского регионального отделения Союза театральных деятелей России подготовлена специальная музыкальная программа "Это было недавно" из популярных произведений советских и российских композиторов. "Вместе с гуманитарным конвоем и нижегородской делегацией депутатов гордумы и законодательного собрания артисты посетили Луганск и Рубежное, встретились с бойцами 96-й отдельной бригады, дали концерты в пунктах временного размещения Харцызска и Зугрэса", - говорится в сообщении. Как рассказал организатор проекта "Актеры Нижнего - Донбассу", председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, после каждого концерта, а их уже было три, кроме слов благодарности неизменно звучит вопрос о том, приедут ли артисты еще. "Конечно, приедем, и очень скоро", - сказал Кабайло. Следующие концерты проекта, который реализуется при поддержке Дома народного единства, состоятся в сентябре.
https://ria.ru/20230710/artisty-1883210710.html
донецкая народная республика
луганск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889335892_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8cf8a20eea8b2cc155494a01d16858c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганск, россия
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Луганск, Россия
Нижегородский проект "Актеры Нижнего — Донбассу" стартовал в зоне СВО
Нижегородские артисты выступили с музыкальной программой в зоне спецоперации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. Нижегородские артисты выступили с музыкальной программой в зоне специальной военной операции и пунктах временного размещения беженцев в ДНР, дав старт проекту "Актеры Нижнего - Донбассу", сообщается в телеграм-канале Дома народного единства.
В рамках проекта Нижегородского регионального отделения Союза театральных деятелей России
подготовлена специальная музыкальная программа "Это было недавно" из популярных произведений советских и российских композиторов.
«
"Вместе с гуманитарным конвоем и нижегородской делегацией депутатов гордумы и законодательного собрания артисты посетили Луганск и Рубежное, встретились с бойцами 96-й отдельной бригады, дали концерты в пунктах временного размещения Харцызска и Зугрэса", - говорится в сообщении.
Как рассказал организатор проекта "Актеры Нижнего - Донбассу", председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, после каждого концерта, а их уже было три, кроме слов благодарности неизменно звучит вопрос о том, приедут ли артисты еще. "Конечно, приедем, и очень скоро", - сказал Кабайло.
Следующие концерты проекта, который реализуется при поддержке Дома народного единства, состоятся в сентябре.
Артисты выступили в зоне СВО в честь Дня семьи, любви и верности