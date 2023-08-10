https://ria.ru/20230810/kontsert-1889338831.html

Нижегородский проект "Актеры Нижнего — Донбассу" стартовал в зоне СВО

Нижегородский проект "Актеры Нижнего — Донбассу" стартовал в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2023

Нижегородский проект "Актеры Нижнего — Донбассу" стартовал в зоне СВО

Нижегородские артисты выступили с музыкальной программой в зоне специальной военной операции и пунктах временного размещения беженцев в ДНР, дав старт проекту... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:16

2023-08-10T17:16

2023-08-10T17:16

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. Нижегородские артисты выступили с музыкальной программой в зоне специальной военной операции и пунктах временного размещения беженцев в ДНР, дав старт проекту "Актеры Нижнего - Донбассу", сообщается в телеграм-канале Дома народного единства. В рамках проекта Нижегородского регионального отделения Союза театральных деятелей России подготовлена специальная музыкальная программа "Это было недавно" из популярных произведений советских и российских композиторов. "Вместе с гуманитарным конвоем и нижегородской делегацией депутатов гордумы и законодательного собрания артисты посетили Луганск и Рубежное, встретились с бойцами 96-й отдельной бригады, дали концерты в пунктах временного размещения Харцызска и Зугрэса", - говорится в сообщении. Как рассказал организатор проекта "Актеры Нижнего - Донбассу", председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, после каждого концерта, а их уже было три, кроме слов благодарности неизменно звучит вопрос о том, приедут ли артисты еще. "Конечно, приедем, и очень скоро", - сказал Кабайло. Следующие концерты проекта, который реализуется при поддержке Дома народного единства, состоятся в сентябре.

https://ria.ru/20230710/artisty-1883210710.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, луганск, россия