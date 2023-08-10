https://ria.ru/20230810/konkurs-1889358101.html

На Кубани НКО получат 20 млн рублей на реализацию полусотни проектов

На Кубани НКО получат 20 млн рублей на реализацию полусотни проектов - РИА Новости, 10.08.2023

На Кубани НКО получат 20 млн рублей на реализацию полусотни проектов

Почти 20 миллионов рублей направили на реализацию 47 проектов некоммерческих организаций в рамках конкурса "Гранты губернатора Кубани", среди направлений... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T18:37

2023-08-10T18:37

2023-08-10T18:37

жилье

новороссийск

общество

краснодар

абинский район

георгий победоносец

фонд президентских грантов

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КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Почти 20 миллионов рублей направили на реализацию 47 проектов некоммерческих организаций в рамках конкурса "Гранты губернатора Кубани", среди направлений проектов - военно-патриотическое воспитание и социальная поддержка граждан, сообщили в пресс-службе краевой администрации региона. "Во втором конкурсе "Гранты губернатора Кубани" победило 47 проектов. Всего муниципалитеты подали 126 заявок… На их реализацию из фонда Грантов губернатора направлено почти 20 миллионов рублей. Тематика проектов обширная - от военно-патриотического воспитания до социальной поддержки и защиты жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшее количество победителей в Новороссийске, Краснодаре, Ленинградском и Абинском районе, а также в Армавире. Лидером конкурс стал проект "Инклюзивная пекарня "Добрый пекарь" - социальная пекарня начнет работу при храме святого Георгия Победоносца в Новороссийске. Здесь создадут условия для социализации и трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Различную выпечку смогут получать одинокие малоимущие пенсионеры, многодетные семьи, матери одиночки, добавляют власти. "У второго конкурса были свои особенности – участвовать в нем могли только те некоммерческие организации, которые еще ни разу не одерживали победу и не получали гранты на свои проекты. Такая мера дала молодым НКО преимущество и возможность получить опыт. Это один из способов привлечения новых организаций к социальному проектированию и их мотивация к дальнейшему участию в конкурсах", – отметили в департаменте внутренней политики администрации Кубани, который является организатором конкурса. Грантовая корзина в 2023 году превышает 240 миллионов рублей - 166 млн рублей из краевого бюджета, 75,6 миллиона рублей составила федеральная субсидия Фонда президентских грантов. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, всего региональным грантооператором запланировано проведение четырех конкурсов в течение года. Отмечается, что выделяемая НКО сумма увеличивается с каждым годом. По поручению губернатора в следующем году планируется увеличить грантовую поддержку некоммерческих организаций до 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230810/ipoteka-1889272769.html

новороссийск

краснодар

абинский район

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жилье, новороссийск, общество, краснодар, абинский район, георгий победоносец, фонд президентских грантов