https://ria.ru/20230810/komissiya-1889342042.html

"Ренессанс кредит" введет комиссию за внесение наличной валюты в кассах

"Ренессанс кредит" введет комиссию за внесение наличной валюты в кассах - РИА Новости, 10.08.2023

"Ренессанс кредит" введет комиссию за внесение наличной валюты в кассах

Банк "Ренессанс кредит" с 16 августа вводит комиссию 10% за внесение в кассах наличной валюты свыше 10 тысяч долларов и евро в день, следует из опубликованных... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:40

2023-08-10T17:40

2023-08-10T17:43

ренессанс кредит

райффайзенбанк

тинькофф. кредитные системы

экономика

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Банк "Ренессанс кредит" с 16 августа вводит комиссию 10% за внесение в кассах наличной валюты свыше 10 тысяч долларов и евро в день, следует из опубликованных материалов банка. В колл-центре банка уточнили агентству, что в настоящее время комиссия за внесение наличных долларов и евро отсутствует. В начале июля комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10% увеличил "Тинькофф банк". С 1 августа Райффайзенбанк приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц, а Ситибанк с 15 августа введет комиссию в 5% от суммы операции за внесение наличных долларов и евро через кассы банка.

https://ria.ru/20230808/valyuta-1888757354.html

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ренессанс кредит, райффайзенбанк, тинькофф. кредитные системы, экономика