https://ria.ru/20230810/komissiya-1889342042.html
"Ренессанс кредит" введет комиссию за внесение наличной валюты в кассах
"Ренессанс кредит" введет комиссию за внесение наличной валюты в кассах - РИА Новости, 10.08.2023
"Ренессанс кредит" введет комиссию за внесение наличной валюты в кассах
Банк "Ренессанс кредит" с 16 августа вводит комиссию 10% за внесение в кассах наличной валюты свыше 10 тысяч долларов и евро в день, следует из опубликованных... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:40
2023-08-10T17:40
2023-08-10T17:43
ренессанс кредит
райффайзенбанк
тинькофф. кредитные системы
экономика
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Банк "Ренессанс кредит" с 16 августа вводит комиссию 10% за внесение в кассах наличной валюты свыше 10 тысяч долларов и евро в день, следует из опубликованных материалов банка. В колл-центре банка уточнили агентству, что в настоящее время комиссия за внесение наличных долларов и евро отсутствует. В начале июля комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10% увеличил "Тинькофф банк". С 1 августа Райффайзенбанк приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц, а Ситибанк с 15 августа введет комиссию в 5% от суммы операции за внесение наличных долларов и евро через кассы банка.
https://ria.ru/20230808/valyuta-1888757354.html
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ренессанс кредит, райффайзенбанк, тинькофф. кредитные системы, экономика
Ренессанс Кредит, Райффайзенбанк, Тинькофф. Кредитные Системы, Экономика
"Ренессанс кредит" введет комиссию за внесение наличной валюты в кассах
"Ренессанс кредит" введет комиссию за внесение наличных долларов и евро в кассах