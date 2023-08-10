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ВСУ потеряли до 30 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/kherson-1889263705.html
ВСУ потеряли до 30 солдат на Херсонском направлении
ВСУ потеряли до 30 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
ВСУ потеряли до 30 солдат на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубицу Д-30, а также... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:16
2023-08-10T13:16
специальная военная операция на украине
россия
сша
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, США
ВСУ потеряли до 30 солдат на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 30 солдат ВСУ на Херсонском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСША
 
 
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