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ВСУ потеряли до 30 солдат на Херсонском направлении

ВСУ потеряли до 30 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.08.2023

ВСУ потеряли до 30 солдат на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубицу Д-30, а также... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:16

2023-08-10T13:16

2023-08-10T13:16

специальная военная операция на украине

россия

сша

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

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