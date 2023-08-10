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Запуск первого этапа комплекса "Хехцир" запланирован на декабрь - РИА Новости, 10.08.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
07:53 10.08.2023 (обновлено: 10:20 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/khekhtsir-1889199553.html
Запуск первого этапа комплекса "Хехцир" запланирован на декабрь
Запуск первого этапа комплекса "Хехцир" запланирован на декабрь - РИА Новости, 10.08.2023
Запуск первого этапа комплекса "Хехцир" запланирован на декабрь
Запуск I этапа горнолыжного спортивно-туристического комплекса "Хехцир" в пригороде Хабаровска запланирован на декабрь, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T07:53
2023-08-10T10:20
хабаровский край
экономика
хабаровск
россия
китай
михаил дегтярев
дмитрий чернышенко
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ХАБАРОВСК, 10 авг - РИА Новости. Запуск I этапа горнолыжного спортивно-туристического комплекса "Хехцир" в пригороде Хабаровска запланирован на декабрь, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. Глава региона оценил ход строительства горнолыжного комплекса. Его концепция предполагает создание современного спортивно-туристического круглогодичного курорта мирового уровня с широким спектром услуг. "Уже построены верхняя и нижняя станции канатной дороги, здание проката, заканчивается монтаж системы искусственного оснежения. Параллельно ведутся испытания четырехместного кресельного подъемника, который оборудован ветрозащитными колпаками и сиденьями с подогревом. Запуск первого этапа спортивно-туристического комплекса запланирован на декабрь 2023 года", - написал Дегтярев. На "горнолыжке" запланировано обустройство 11 трасс различной степени сложности и общей протяженностью более 10 километров, а также подъемниками с пассажиропотоком до 8 тысяч человек в час. В создание первой канатной дороги уже вложено свыше 1 миллиарда рублей, уточнил губернатор, а весь инвестпроект рассчитан более чем на 17 миллиардов. Комплекс разместится на территории площадью 360 гектар, которая будет разделена на восемь ключевых зон. Пропускная способность - 200 тысяч человек в год. "Это большой проект, который на сегодняшний день выполняется силами города. Большая часть земли вокруг – 340 гектаров – это уже краевая собственность, готовая к выводу под застройку и освоение. Мы приняли решение, включить объект как флагманскую инициативу в единую стратегию развития Хабаровского края", - отметил Дегтярев после осмотра объекта. Еще на ВЭФ-2022 в присутствии вице-премьера России Дмитрия Чернышенко регион заключил соглашение с госкорпорацией "Туризм.рф", которая готова помогать краю и всем заинтересованным инвесторам. Комплекс рассчитан не только на жителей региона, но и на гостей из других стран, в том числе из КНР.
https://ria.ru/20230809/khabarovsk-1889055952.html
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экономика, хабаровск, россия, китай, михаил дегтярев, дмитрий чернышенко
Хабаровский край, Экономика, Хабаровск, Россия, Китай, Михаил Дегтярев, Дмитрий Чернышенко
Запуск первого этапа комплекса "Хехцир" запланирован на декабрь

Запуск первого этапа комплекса "Хехцир" под Хабаровском запланирован на декабрь

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяПроект горнолыжного комплекса Хехцир
Проект горнолыжного комплекса Хехцир
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 10 авг - РИА Новости. Запуск I этапа горнолыжного спортивно-туристического комплекса "Хехцир" в пригороде Хабаровска запланирован на декабрь, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.
Глава региона оценил ход строительства горнолыжного комплекса. Его концепция предполагает создание современного спортивно-туристического круглогодичного курорта мирового уровня с широким спектром услуг.
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"Уже построены верхняя и нижняя станции канатной дороги, здание проката, заканчивается монтаж системы искусственного оснежения. Параллельно ведутся испытания четырехместного кресельного подъемника, который оборудован ветрозащитными колпаками и сиденьями с подогревом. Запуск первого этапа спортивно-туристического комплекса запланирован на декабрь 2023 года", - написал Дегтярев.
На "горнолыжке" запланировано обустройство 11 трасс различной степени сложности и общей протяженностью более 10 километров, а также подъемниками с пассажиропотоком до 8 тысяч человек в час. В создание первой канатной дороги уже вложено свыше 1 миллиарда рублей, уточнил губернатор, а весь инвестпроект рассчитан более чем на 17 миллиардов. Комплекс разместится на территории площадью 360 гектар, которая будет разделена на восемь ключевых зон. Пропускная способность - 200 тысяч человек в год.
"Это большой проект, который на сегодняшний день выполняется силами города. Большая часть земли вокруг – 340 гектаров – это уже краевая собственность, готовая к выводу под застройку и освоение. Мы приняли решение, включить объект как флагманскую инициативу в единую стратегию развития Хабаровского края", - отметил Дегтярев после осмотра объекта.
Еще на ВЭФ-2022 в присутствии вице-премьера России Дмитрия Чернышенко регион заключил соглашение с госкорпорацией "Туризм.рф", которая готова помогать краю и всем заинтересованным инвесторам. Комплекс рассчитан не только на жителей региона, но и на гостей из других стран, в том числе из КНР.
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