https://ria.ru/20230810/khekhtsir-1889199553.html

Запуск первого этапа комплекса "Хехцир" запланирован на декабрь

Запуск первого этапа комплекса "Хехцир" запланирован на декабрь - РИА Новости, 10.08.2023

Запуск первого этапа комплекса "Хехцир" запланирован на декабрь

Запуск I этапа горнолыжного спортивно-туристического комплекса "Хехцир" в пригороде Хабаровска запланирован на декабрь, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T07:53

2023-08-10T07:53

2023-08-10T10:20

хабаровский край

экономика

хабаровск

россия

китай

михаил дегтярев

дмитрий чернышенко

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ХАБАРОВСК, 10 авг - РИА Новости. Запуск I этапа горнолыжного спортивно-туристического комплекса "Хехцир" в пригороде Хабаровска запланирован на декабрь, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. Глава региона оценил ход строительства горнолыжного комплекса. Его концепция предполагает создание современного спортивно-туристического круглогодичного курорта мирового уровня с широким спектром услуг. "Уже построены верхняя и нижняя станции канатной дороги, здание проката, заканчивается монтаж системы искусственного оснежения. Параллельно ведутся испытания четырехместного кресельного подъемника, который оборудован ветрозащитными колпаками и сиденьями с подогревом. Запуск первого этапа спортивно-туристического комплекса запланирован на декабрь 2023 года", - написал Дегтярев. На "горнолыжке" запланировано обустройство 11 трасс различной степени сложности и общей протяженностью более 10 километров, а также подъемниками с пассажиропотоком до 8 тысяч человек в час. В создание первой канатной дороги уже вложено свыше 1 миллиарда рублей, уточнил губернатор, а весь инвестпроект рассчитан более чем на 17 миллиардов. Комплекс разместится на территории площадью 360 гектар, которая будет разделена на восемь ключевых зон. Пропускная способность - 200 тысяч человек в год. "Это большой проект, который на сегодняшний день выполняется силами города. Большая часть земли вокруг – 340 гектаров – это уже краевая собственность, готовая к выводу под застройку и освоение. Мы приняли решение, включить объект как флагманскую инициативу в единую стратегию развития Хабаровского края", - отметил Дегтярев после осмотра объекта. Еще на ВЭФ-2022 в присутствии вице-премьера России Дмитрия Чернышенко регион заключил соглашение с госкорпорацией "Туризм.рф", которая готова помогать краю и всем заинтересованным инвесторам. Комплекс рассчитан не только на жителей региона, но и на гостей из других стран, в том числе из КНР.

https://ria.ru/20230809/khabarovsk-1889055952.html

https://ria.ru/20230805/khabarovsk-1888311266.html

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экономика, хабаровск, россия, китай, михаил дегтярев, дмитрий чернышенко