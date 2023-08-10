https://ria.ru/20230810/kapremont-1889246412.html

Капремонт путепровода продолжают на Пятницком шоссе в Солнечногорске

Капремонт путепровода продолжают на Пятницком шоссе в Солнечногорске - РИА Новости, 10.08.2023

Капремонт путепровода продолжают на Пятницком шоссе в Солнечногорске

Дорожные службы продолжают капитальный ремонт путепровода через железную дорогу в Солнечногорске на Пятницком шоссе, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:16

2023-08-10T12:16

2023-08-10T12:16

новости подмосковья

солнечногорск

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889245463_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_9cce7776fdc7d22794bc92ded82c2830.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Дорожные службы продолжают капитальный ремонт путепровода через железную дорогу в Солнечногорске на Пятницком шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. На мосту завершены работы первой очереди по устройству выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя, нижнего слоя покрытия. В настоящее время ведется укладка верхнего слоя покрытия, а на подходах выполняют работы по укладке выравнивающего слоя. По информации пресс-службы, для организации дорожного движения на участке работает реверсивное движение со светофорным регулированием. С учетом транспортной ситуации оптимально настроен светофор, а также установлены предупреждающие знаки. В рамках капремонта запланировано обновление пролетных строений, мостового полотна, опор, конусов и лестничных сходов. На путепроводе установят грязезащитные экраны и организуют водоотвод. Работы завершатся в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20230807/mtsd-1888709857.html

солнечногорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

солнечногорск, московская область (подмосковье)