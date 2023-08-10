https://ria.ru/20230810/kapremont-1889246412.html
Капремонт путепровода продолжают на Пятницком шоссе в Солнечногорске
Капремонт путепровода продолжают на Пятницком шоссе в Солнечногорске - РИА Новости, 10.08.2023
Капремонт путепровода продолжают на Пятницком шоссе в Солнечногорске
Дорожные службы продолжают капитальный ремонт путепровода через железную дорогу в Солнечногорске на Пятницком шоссе, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:16
2023-08-10T12:16
2023-08-10T12:16
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Дорожные службы продолжают капитальный ремонт путепровода через железную дорогу в Солнечногорске на Пятницком шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. На мосту завершены работы первой очереди по устройству выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя, нижнего слоя покрытия. В настоящее время ведется укладка верхнего слоя покрытия, а на подходах выполняют работы по укладке выравнивающего слоя. По информации пресс-службы, для организации дорожного движения на участке работает реверсивное движение со светофорным регулированием. С учетом транспортной ситуации оптимально настроен светофор, а также установлены предупреждающие знаки. В рамках капремонта запланировано обновление пролетных строений, мостового полотна, опор, конусов и лестничных сходов. На путепроводе установят грязезащитные экраны и организуют водоотвод. Работы завершатся в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20230807/mtsd-1888709857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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солнечногорск, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Солнечногорск, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Дорожные службы продолжают капитальный ремонт путепровода через железную дорогу в Солнечногорске на Пятницком шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
На мосту завершены работы первой очереди по устройству выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя, нижнего слоя покрытия. В настоящее время ведется укладка верхнего слоя покрытия, а на подходах выполняют работы по укладке выравнивающего слоя.
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По информации пресс-службы, для организации дорожного движения на участке работает реверсивное движение со светофорным регулированием. С учетом транспортной ситуации оптимально настроен светофор, а также установлены предупреждающие знаки.
В рамках капремонта
запланировано обновление пролетных строений, мостового полотна, опор, конусов и лестничных сходов. На путепроводе установят грязезащитные экраны и организуют водоотвод. Работы завершатся в октябре 2023 года.