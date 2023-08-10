https://ria.ru/20230810/ischeznovenie-1889207521.html
В Твери пропала женщина с маленьким ребенком
В Твери пропала женщина с маленьким ребенком - РИА Новости, 10.08.2023
В Твери пропала женщина с маленьким ребенком
Следователи организовали проверку по сообщению о безвестном исчезновении женщины с маленьким ребенком в Твери, доложило следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:10
2023-08-10T09:10
2023-08-10T13:17
происшествия
тверь
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку по сообщению о безвестном исчезновении женщины с маленьким ребенком в Твери, доложило следственное управление СК РФ по Тверской области в Telegram-канале. "В Твери следствием устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения женщины с ребенком", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что проводится доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении 7 августа женщины 1993 года рождения совместно с малолетней дочерью 2021 года рождения. До настоящего времени данные о их местонахождении отсутствуют. Всех, кому известно о местонахождении матери и ее дочери, просят обратиться в региональное СУСК по телефону: 8-930-179-00-69.Прокуратура региона в своем телеграм-канале также сообщила о проведении проверки. Предварительно установлено, что 7 августа женщина и ребенок покинули место жительства в связи с внутрисемейным конфликтом, со среды перестали выходить на связь с близкими родственниками. Семья состоит на профилактическом учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20230808/ischeznovenie-1888796646.html
тверь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тверь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Твери пропала женщина с маленьким ребенком
СК организовал проверку после исчезновения в Твери женщины с двухлетней дочерью
РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости.
Следователи организовали проверку по сообщению о безвестном исчезновении женщины с маленьким ребенком в Твери, доложило следственное управление СК РФ по Тверской области в Telegram-канале
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«
"В Твери следствием устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения женщины с ребенком", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что проводится доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении 7 августа женщины 1993 года рождения совместно с малолетней дочерью 2021 года рождения. До настоящего времени данные о их местонахождении отсутствуют.
Всех, кому известно о местонахождении матери и ее дочери, просят обратиться в региональное СУСК по телефону: 8-930-179-00-69.
Прокуратура региона в своем телеграм-канале также сообщила о проведении проверки. Предварительно установлено, что 7 августа женщина и ребенок покинули место жительства в связи с внутрисемейным конфликтом, со среды перестали выходить на связь с близкими родственниками. Семья состоит на профилактическом учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уточняет ведомство.
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