https://ria.ru/20230810/ischeznovenie-1889207521.html

В Твери пропала женщина с маленьким ребенком

В Твери пропала женщина с маленьким ребенком - РИА Новости, 10.08.2023

В Твери пропала женщина с маленьким ребенком

Следователи организовали проверку по сообщению о безвестном исчезновении женщины с маленьким ребенком в Твери, доложило следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:10

2023-08-10T09:10

2023-08-10T13:17

происшествия

тверь

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку по сообщению о безвестном исчезновении женщины с маленьким ребенком в Твери, доложило следственное управление СК РФ по Тверской области в Telegram-канале. "В Твери следствием устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения женщины с ребенком", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что проводится доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении 7 августа женщины 1993 года рождения совместно с малолетней дочерью 2021 года рождения. До настоящего времени данные о их местонахождении отсутствуют. Всех, кому известно о местонахождении матери и ее дочери, просят обратиться в региональное СУСК по телефону: 8-930-179-00-69.Прокуратура региона в своем телеграм-канале также сообщила о проведении проверки. Предварительно установлено, что 7 августа женщина и ребенок покинули место жительства в связи с внутрисемейным конфликтом, со среды перестали выходить на связь с близкими родственниками. Семья состоит на профилактическом учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20230808/ischeznovenie-1888796646.html

тверь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тверь, следственный комитет россии (ск рф)