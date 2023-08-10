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В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики - РИА Новости, 10.08.2023
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16:22 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/informbezopasnost-1889323152.html
В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики
В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики - РИА Новости, 10.08.2023
В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики
Правительство РФ выделит 3,3 миллиарда рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики, заявил в четверг премьер-министр... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:22
2023-08-10T16:22
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделит 3,3 миллиарда рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин. "В условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок в самых разных отраслях, в том числе в тех, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений... Правительство выделит свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности", - сказал он. По словам Мишустина, эти средства позволят сформировать инфраструктуру и лаборатории, необходимые для проведения научно-исследовательских и конструкторских работ в этой сфере, а в дальнейшем - помогут внедрению отечественных технологий. В октябре 2022 года замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил о планах создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии, чтобы эта компания обеспечивала частно-государственное взаимодействие и при этом развивала технологии криптографии. В январе 2023 года министерство сообщило, что запуск центра планируется на 2024 год. На данный момент АНО "НТЦ ЦК" уже зарегистрирована как юрлицо.
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики

На центр информбезопасности цифровой экономики выделят 3,3 миллиарда рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Информационные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделит 3,3 миллиарда рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок в самых разных отраслях, в том числе в тех, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений... Правительство выделит свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности", - сказал он.
По словам Мишустина, эти средства позволят сформировать инфраструктуру и лаборатории, необходимые для проведения научно-исследовательских и конструкторских работ в этой сфере, а в дальнейшем - помогут внедрению отечественных технологий.
В октябре 2022 года замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил о планах создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии, чтобы эта компания обеспечивала частно-государственное взаимодействие и при этом развивала технологии криптографии. В январе 2023 года министерство сообщило, что запуск центра планируется на 2024 год. На данный момент АНО "НТЦ ЦК" уже зарегистрирована как юрлицо.
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