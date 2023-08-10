https://ria.ru/20230810/informbezopasnost-1889323152.html

В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики

В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики - РИА Новости, 10.08.2023

В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики

Правительство РФ выделит 3,3 миллиарда рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики, заявил в четверг премьер-министр... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:22

2023-08-10T16:22

2023-08-10T16:22

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделит 3,3 миллиарда рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин. "В условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок в самых разных отраслях, в том числе в тех, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений... Правительство выделит свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности", - сказал он. По словам Мишустина, эти средства позволят сформировать инфраструктуру и лаборатории, необходимые для проведения научно-исследовательских и конструкторских работ в этой сфере, а в дальнейшем - помогут внедрению отечественных технологий. В октябре 2022 года замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил о планах создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии, чтобы эта компания обеспечивала частно-государственное взаимодействие и при этом развивала технологии криптографии. В январе 2023 года министерство сообщило, что запуск центра планируется на 2024 год. На данный момент АНО "НТЦ ЦК" уже зарегистрирована как юрлицо.

https://ria.ru/20230505/kontseptsiya-1869835294.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, михаил мишустин