https://ria.ru/20230810/ideologiya-1889145130.html

Хулиганство по мотивам идеологической ненависти оценили в семь тысяч рублей

Хулиганство по мотивам идеологической ненависти оценили в семь тысяч рублей - РИА Новости, 10.08.2023

Хулиганство по мотивам идеологической ненависти оценили в семь тысяч рублей

Не секрет, что в России есть граждане, которых просто корежит от символики СВО, а некоторые из них не могут держать себя в руках. Периодически кто-нибудь... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T08:00

2023-08-10T08:00

2023-08-10T08:00

аналитика

россия

общество

александр бастрыкин

сво

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Не секрет, что в России есть граждане, которых просто корежит от символики СВО, а некоторые из них не могут держать себя в руках. Периодически кто-нибудь разбивает стекла на машинах с наклейками с Z и V или нападает на тех, кто носит майку с этими символами спецоперации. Этой весной в Екатеринбурге 56-летний мужик пристал к школьнику в шапке со все той же буквой — наорал на него, обматерил, назвал идиотом и придурком, пытался схватить, чтобы сорвать шапку. Пятиклассник вырвался и убежал, а часть сцены попала на видео. Мать напуганного 11-летнего мальчика подала заявление в полицию — и его неохотно, но взяли, завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство".Однако вскоре появились публикации в соцсетях и прессе, на инцидент обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин — и дело переквалифицировали уже в уголовное, по статье о хулиганстве с применением насилия по мотивам идеологической ненависти или вражды. А это уже до пяти лет лишения свободы. Когда Александра Неустроева задержали, он начал раскаиваться:"Увидел подростка в шапке с символикой Z. Спросил у него: что это значило? Он на меня посмотрел, как мне показалось, вызывающе и пошел дальше. Я его оскорбил нецензурной бранью. Я прошу прощения у ребенка. Раскаиваюсь. Признаю, что был не прав".Его отпустили под подписку, а в эту среду суд в Екатеринбурге признал Неустроева виновным — но "в связи с деятельным раскаянием" подсудимого прекратил дело, назначив ему штраф семь тысяч рублей. Дело закрыто, можно забыть?Нет — хотя понятно, что статья о хулиганстве не соответствовала произошедшему, а возбуждать новое административное дело, например, за оскорбление или дискредитацию вооруженных сил, следствие не стало, так что можно надеяться, что Неустроев действительно осознал всю гнусность своего поступка. А это именно гнусность — потому что отцом мальчика был росгвардеец, участвовавший в спецоперации. То есть пока отец на фронте, к его ребенку в тылу пристают вот такие "пацифисты". И это — правда жизни, такой, в которой мы живем: часть нашего общества не просто не понимает что такое СВО, но и ненавидит тех, кто ее поддерживает. Что с ними делать? Запугивать или сажать?Нет, они не стоят того — потому что они отчасти сами жертвы того безиделогического времени, что длилось у нас после 1991-го. Ладно, Неустроев — взрослый мужик, еще до перестройки школу закончил — но точно такие же чувства к людям c Z-символикой испытывают и некоторые молодые люди. Просто они не кидаются на детей — но в душе у них такое же негодование. Год назад в Москве вслед моей 11-летней дочери молодые парни бросили "такая маленькая, а уже фашистка": после того, как она проехала мимо них на самокате в майке с Z. Просто в столице "неравнодушные" хорошо воспитаны — да и поводов для возмущения у них меньше, ведь патриотизм не входил в число модных московских трендов. Сейчас, да, его начинают продвигать всеми силами, но сколько поколений потеряны?Потеряны, то есть не понимают не только что такое СВО, но и что такое Россия — потому что не знают собственной истории, истории страны, истории своего народа. Нет, их, конечно, чему-то учили в школе и в вузе, но в школе история преподавалась неинтересно, а в институте и вовсе был велик шанс попасть под обаяние либеральной профессуры, которая расскажет не по учебнику, а "как все на самом деле обстоит": Россия — искусственная варварская страна, в которой извечно деспотическая власть промышляет казнокрадством... С 90-х годов до недавнего времени у нас был столь же сильный разрыв между патриотизмом высшей власти и воспитанием молодежи, как и в последние полвека перед революцией — тогда студентов тоже долго готовили к борьбе с самодержавием, отсталым и недемократическим. Но если тогда у либеральной интеллигенции получилось воспитать террористов и революционеров (ставших ее же могильщиками), то сейчас она потерпела крах — уж больно узок оказался круг "борцов с режимом". Может быть, дело было в излишне откровенной русофобии "лучших людей"?Но урон все равно был нанесен — выросло поколение не знающих собственную историю или знающих ее русофобскую версию. Именно поэтому так важно дать новым поколениям представление о родной истории, привить любовь к ней — и поэтому новый учебник по истории для 10-11-х классов, который был представлен на этой неделе, становится действительно политическим событием. Ведь в нем не просто дается новая, нелиберальная оценка событий последнего полувека, но и впервые сказано о том, что "РФ — нынешняя форма состояния нашей цивилизации". Мы не просто начинаем говорить о великой и вечной России, о русской цивилизации — мы начинаем воспитывать новые поколения так, чтобы привить им ее понимание и любовь к ней. И тогда мальчик в Екатеринбурге будет смотреть на того, кто требует от него объяснений, не вызывающе, и даже не с презрением, а с сожалением — как на человека, обделенного и знанием, и любовью к Родине.

https://ria.ru/20230504/patriotizm-1869510265.html

https://ria.ru/20230626/gosduma-1880435475.html

https://ria.ru/20230609/patrioty-1877260881.html

https://ria.ru/20230627/putin-1880614341.html

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аналитика, россия, общество, александр бастрыкин, сво