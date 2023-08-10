Самарский губернатор привез в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи
© Фото предоставлено правительством Самарской областиСамарский губернатор привез в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи
© Фото предоставлено правительством Самарской области
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доставил землякам в зону специальной военной операции (СВО) воду, амуницию, средства гигиены, дополнительные спецсредства и снаряжение, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона подчеркнул, что поддержка бойцов на передовой сегодня важна как никогда. Именно поэтому губернатор не стал откладывать поездку и отправился к бойцам даже в свой день рождения.
© Фото предоставлено правительством Самарской областиСамарский губернатор привез в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи
Самарский губернатор привез в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи
© Фото предоставлено правительством Самарской области
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© Фото предоставлено правительством Самарской областиСамарский губернатор привез в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи
Самарский губернатор привез в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи
© Фото предоставлено правительством Самарской области
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© Фото предоставлено правительством Самарской областиСамарский губернатор привез в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи
Самарский губернатор привез в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи
© Фото предоставлено правительством Самарской области
3 из 3
Самарский губернатор привез в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи
© Фото предоставлено правительством Самарской области
1 из 3
Самарский губернатор привез в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи
© Фото предоставлено правительством Самарской области
2 из 3
Самарский губернатор привез в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи
© Фото предоставлено правительством Самарской области
3 из 3
"Чувствую, что главные события, главные люди сегодня здесь. Душа тянет именно сюда. И посчитал важным быть здесь. Решил, что этот день лучше провести здесь, доставить гуманитарный груз от Самарской области, от жителей в том числе нашего региона, которые по мере сил своих вносят свой вклад в поддержку нашей армии, наших героев, наших защитников, в приближение Дня Победы", - сказал Азаров, слова которого привели в пресс-службе.
В ходе визита губернатор встретился с командующими двух общевойсковых объединений, чтобы обсудить вопросы, связанные с прохождением службы бойцами из Самарской области. Кроме того, губернатор вручил землякам награды за мужество при выполнении боевых задач, а также пообщался с бойцами, взял в проработку все предложения и вопросы личного характера по оказанию дополнительной помощи их семьям, говорится в сообщении.
"Есть вопросы, которые надо решать в Самарской области, есть вопросы, которые нужно решать с командованием армии. Конечно, были вопросы, которые обозначали и сами бойцы, и семьи военнослужащих. И, обсуждая их с командующими двух армий, мы нашли решение многих вопросов по разным направлениям. Считаю своим долгом, человеческим долгом эти вопросы отрабатывать. Главные люди для Самарской области, для всей России сегодня – в зоне СВО. Наша святая обязанность – каждого из нас – всемерно помогать, поддерживать их, поддерживать их семьи", - цитирует пресс-служба Азарова.