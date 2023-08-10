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Народную артистку Ларису Голубкину госпитализировали - РИА Новости, 10.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:12 10.08.2023 (обновлено: 16:39 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/golubkina-1889318724.html
Народную артистку Ларису Голубкину госпитализировали
Народную артистку Ларису Голубкину госпитализировали - РИА Новости, 10.08.2023
Народную артистку Ларису Голубкину госпитализировали
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что ее госпитализировали. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:12
2023-08-10T16:39
лариса голубкина
центральный академический театр российской армии
культура
культура
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что ее госпитализировали. "Мне неудобно говорить, потому что я лежу в больнице... Я вчера упала здесь в больнице, случайно", - сказала собеседница агентства. В мае 2021 года Голубкина сообщала РИА Новости, что находится в реабилитационном центре в связи с переломом шейки бедра, который был у нее еще в декабре 2020 года. Лариса Голубкина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, исполнила главную роль в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", с 1964 года являться актрисой Центрального академического театра Российской армии.
https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888588111.html
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лариса голубкина, центральный академический театр российской армии , культура
Лариса Голубкина, Центральный академический театр Российской армии , Культура, Культура
Народную артистку Ларису Голубкину госпитализировали

Народная артистка Лариса Голубкина сообщила о своей госпитализации

© РИА Новости / Сергей ПятаковАктриса Лариса Голубкина
Актриса Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Актриса Лариса Голубкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что ее госпитализировали.
"Мне неудобно говорить, потому что я лежу в больнице... Я вчера упала здесь в больнице, случайно", - сказала собеседница агентства.
В мае 2021 года Голубкина сообщала РИА Новости, что находится в реабилитационном центре в связи с переломом шейки бедра, который был у нее еще в декабре 2020 года.
Лариса Голубкина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, исполнила главную роль в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", с 1964 года являться актрисой Центрального академического театра Российской армии.
Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Швыдкой заявил, что театр был для Мирошниченко миссией
7 августа, 12:00
 
КультураЛариса ГолубкинаЦентральный академический театр Российской армииКультура
 
 
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