https://ria.ru/20230810/golubkina-1889318724.html

Народную артистку Ларису Голубкину госпитализировали

Народную артистку Ларису Голубкину госпитализировали - РИА Новости, 10.08.2023

Народную артистку Ларису Голубкину госпитализировали

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что ее госпитализировали. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:12

2023-08-10T16:12

2023-08-10T16:39

лариса голубкина

центральный академический театр российской армии

культура

культура

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что ее госпитализировали. "Мне неудобно говорить, потому что я лежу в больнице... Я вчера упала здесь в больнице, случайно", - сказала собеседница агентства. В мае 2021 года Голубкина сообщала РИА Новости, что находится в реабилитационном центре в связи с переломом шейки бедра, который был у нее еще в декабре 2020 года. Лариса Голубкина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, исполнила главную роль в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", с 1964 года являться актрисой Центрального академического театра Российской армии.

https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888588111.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

лариса голубкина, центральный академический театр российской армии , культура