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Три года. Решение Германии по России стало отсчетом до катастрофы - РИА Новости, 10.08.2023
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16:33 10.08.2023 (обновлено: 16:50 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/germaniya-1889326052.html
Три года. Решение Германии по России стало отсчетом до катастрофы
Три года. Решение Германии по России стало отсчетом до катастрофы - РИА Новости, 10.08.2023
Три года. Решение Германии по России стало отсчетом до катастрофы
Германия, больше других пострадавшая от сокращения поставок газа из России, рискует столкнуться с истощением хранилищ в ближайшие годы, передает агентство... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:33
2023-08-10T16:50
экономика
цены на нефть
германия
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Германия, больше других пострадавшая от сокращения поставок газа из России, рискует столкнуться с истощением хранилищ в ближайшие годы, передает агентство Bloomberg.&quot;Опасность нехватки газа сохранится до 2026-2027 годов, если не будут приняты дополнительные инфраструктурные меры&quot;, — заявил глава немецкой Ассоциации операторов газохранилищ (INES) Себастьян Блешке.Сейчас хранилища заполнены на 90 процентов, но холодная зима может поставить под угрозу энергетическую безопасность Германии, указал он.По данным издания, при негативном сценарии запасы энергоресурсов страны могут истощиться уже к концу января следующего года.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, цены на нефть, германия, россия, в мире, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Германия, Россия, В мире, Владимир Путин
Три года. Решение Германии по России стало отсчетом до катастрофы

Bloomberg: Германия может столкнуться с дефицитом газа до 2027 года

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Германия, больше других пострадавшая от сокращения поставок газа из России, рискует столкнуться с истощением хранилищ в ближайшие годы, передает агентство Bloomberg.
«

"Опасность нехватки газа сохранится до 2026-2027 годов, если не будут приняты дополнительные инфраструктурные меры", — заявил глава немецкой Ассоциации операторов газохранилищ (INES) Себастьян Блешке.

Сейчас хранилища заполнены на 90 процентов, но холодная зима может поставить под угрозу энергетическую безопасность Германии, указал он.
По данным издания, при негативном сценарии запасы энергоресурсов страны могут истощиться уже к концу января следующего года.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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