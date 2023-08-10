Рейтинг@Mail.ru
Мы против. Немцы отказали Киеву в жизненно важной просьбе - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 10.08.2023 (обновлено: 13:26 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/germaniya-1889255209.html
Мы против. Немцы отказали Киеву в жизненно важной просьбе
Мы против. Немцы отказали Киеву в жизненно важной просьбе - РИА Новости, 10.08.2023
Мы против. Немцы отказали Киеву в жизненно важной просьбе
Менее половины населения Германии поддерживает идею отправить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, пишет N-TV. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:51
2023-08-10T13:26
в мире
германия
киев
украина
борис писториус
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Менее половины населения Германии поддерживает идею отправить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, пишет N-TV."Большинство немцев (66 процентов) не поддерживают поставку немецких крылатых ракет на Украину", — говорится в публикации.Опрос среди более чем тысячи немцев провел с 4 по 7 августа институт общественного мнения Forsa по заказу N-TV. Его результаты показывают, что только 28 процентов граждан считают, что Германия должна выполнить требования Украины.В мае издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung написало со ссылкой на источники, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. Однако министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин не готов поставлять ВСУ оружие с такой дальностью поражения.
https://ria.ru/20230810/germaniya-1889215354.html
германия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, киев, украина, борис писториус, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Киев, Украина, Борис Писториус, Вооруженные силы Украины
Мы против. Немцы отказали Киеву в жизненно важной просьбе

N-TV: 66% немцев выступили против отправки ракет Taurus ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Менее половины населения Германии поддерживает идею отправить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, пишет N-TV.
"Большинство немцев (66 процентов) не поддерживают поставку немецких крылатых ракет на Украину", — говорится в публикации.
Опрос среди более чем тысячи немцев провел с 4 по 7 августа институт общественного мнения Forsa по заказу N-TV. Его результаты показывают, что только 28 процентов граждан считают, что Германия должна выполнить требования Украины.
В мае издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung написало со ссылкой на источники, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. Однако министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин не готов поставлять ВСУ оружие с такой дальностью поражения.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Немецкий политик заявил о перспективе войны Германии с Россией
10:04
 
В миреГерманияКиевУкраинаБорис ПисториусВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала