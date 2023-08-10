https://ria.ru/20230810/germaniya-1889255209.html
Мы против. Немцы отказали Киеву в жизненно важной просьбе
Мы против. Немцы отказали Киеву в жизненно важной просьбе - РИА Новости, 10.08.2023
Мы против. Немцы отказали Киеву в жизненно важной просьбе
Менее половины населения Германии поддерживает идею отправить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, пишет N-TV. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:51
2023-08-10T12:51
2023-08-10T13:26
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Менее половины населения Германии поддерживает идею отправить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, пишет N-TV."Большинство немцев (66 процентов) не поддерживают поставку немецких крылатых ракет на Украину", — говорится в публикации.Опрос среди более чем тысячи немцев провел с 4 по 7 августа институт общественного мнения Forsa по заказу N-TV. Его результаты показывают, что только 28 процентов граждан считают, что Германия должна выполнить требования Украины.В мае издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung написало со ссылкой на источники, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. Однако министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин не готов поставлять ВСУ оружие с такой дальностью поражения.
https://ria.ru/20230810/germaniya-1889215354.html
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в мире, германия, киев, украина, борис писториус, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Киев, Украина, Борис Писториус, Вооруженные силы Украины
Мы против. Немцы отказали Киеву в жизненно важной просьбе
N-TV: 66% немцев выступили против отправки ракет Taurus ВСУ