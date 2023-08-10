https://ria.ru/20230810/germaniya-1889255209.html

Мы против. Немцы отказали Киеву в жизненно важной просьбе

Мы против. Немцы отказали Киеву в жизненно важной просьбе - РИА Новости, 10.08.2023

Мы против. Немцы отказали Киеву в жизненно важной просьбе

Менее половины населения Германии поддерживает идею отправить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, пишет N-TV. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:51

2023-08-10T12:51

2023-08-10T13:26

в мире

германия

киев

украина

борис писториус

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Менее половины населения Германии поддерживает идею отправить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, пишет N-TV."Большинство немцев (66 процентов) не поддерживают поставку немецких крылатых ракет на Украину", — говорится в публикации.Опрос среди более чем тысячи немцев провел с 4 по 7 августа институт общественного мнения Forsa по заказу N-TV. Его результаты показывают, что только 28 процентов граждан считают, что Германия должна выполнить требования Украины.В мае издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung написало со ссылкой на источники, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. Однако министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин не готов поставлять ВСУ оружие с такой дальностью поражения.

https://ria.ru/20230810/germaniya-1889215354.html

германия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, киев, украина, борис писториус, вооруженные силы украины