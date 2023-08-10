https://ria.ru/20230810/gavayi-1889191508.html

Байден приказал всем федеральным силам бороться с пожарами на Гавайях

Байден приказал всем федеральным силам бороться с пожарами на Гавайях - РИА Новости, 10.08.2023

Байден приказал всем федеральным силам бороться с пожарами на Гавайях

Президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, включая военных, подключиться к борьбе с лесными... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T00:24

2023-08-10T00:24

2023-08-10T04:26

в мире

гавайи

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, включая военных, подключиться к борьбе с лесными пожарами. Пожары на Мауи и Большом острове унесли жизни по меньшей мере шести человек и заставили власти эвакуировать сотни местных жителей. "Я приказал всем доступным федеральным активам на островах оказать помощь с реагированием", - говорится в заявлении Байдена, который выразил соболезнования семьям погибших. Бороться с огнем и проводить поисково-спасательные операции будут части национальной гвардии, морской пехоты, береговой охраны и Третьего флота военно-морских сил США. Министерство транспорта координирует вывоз туристов с Мауи, а министерства внутренних дел и сельского хозяйства готовы принять участие в восстановительных работах, перечислил Байден.

https://ria.ru/20230807/pozhar-1888682485.html

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гавайи

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в мире, гавайи, сша, джо байден