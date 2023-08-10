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Байден приказал всем федеральным силам бороться с пожарами на Гавайях - РИА Новости, 10.08.2023
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00:24 10.08.2023 (обновлено: 04:26 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/gavayi-1889191508.html
Байден приказал всем федеральным силам бороться с пожарами на Гавайях
Байден приказал всем федеральным силам бороться с пожарами на Гавайях - РИА Новости, 10.08.2023
Байден приказал всем федеральным силам бороться с пожарами на Гавайях
Президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, включая военных, подключиться к борьбе с лесными... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T00:24
2023-08-10T04:26
в мире
гавайи
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, включая военных, подключиться к борьбе с лесными пожарами. Пожары на Мауи и Большом острове унесли жизни по меньшей мере шести человек и заставили власти эвакуировать сотни местных жителей. "Я приказал всем доступным федеральным активам на островах оказать помощь с реагированием", - говорится в заявлении Байдена, который выразил соболезнования семьям погибших. Бороться с огнем и проводить поисково-спасательные операции будут части национальной гвардии, морской пехоты, береговой охраны и Третьего флота военно-морских сил США. Министерство транспорта координирует вывоз туристов с Мауи, а министерства внутренних дел и сельского хозяйства готовы принять участие в восстановительных работах, перечислил Байден.
https://ria.ru/20230807/pozhar-1888682485.html
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в мире, гавайи, сша, джо байден
В мире, Гавайи, США, Джо Байден
Байден приказал всем федеральным силам бороться с пожарами на Гавайях

Байден приказал всем силам США присоединиться к борьбе с пожарами на Гавайях

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, включая военных, подключиться к борьбе с лесными пожарами.
Пожары на Мауи и Большом острове унесли жизни по меньшей мере шести человек и заставили власти эвакуировать сотни местных жителей.
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7 августа, 16:20
"Я приказал всем доступным федеральным активам на островах оказать помощь с реагированием", - говорится в заявлении Байдена, который выразил соболезнования семьям погибших.
Бороться с огнем и проводить поисково-спасательные операции будут части национальной гвардии, морской пехоты, береговой охраны и Третьего флота военно-морских сил США. Министерство транспорта координирует вывоз туристов с Мауи, а министерства внутренних дел и сельского хозяйства готовы принять участие в восстановительных работах, перечислил Байден.
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В миреГавайиСШАДжо Байден
 
 
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