https://ria.ru/20230810/evakuatsiya-1889382396.html
Украинские власти формируют списки жителей Купянского района на эвакуацию
Украинские власти формируют списки жителей Купянского района на эвакуацию - РИА Новости, 10.08.2023
Украинские власти формируют списки жителей Купянского района на эвакуацию
Украинские власти формируют списки жителей Купянского района для подсчета количества транспорта, необходимого для эвакуации, сообщил в эфире "Соловьев Live"... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T20:52
2023-08-10T20:52
2023-08-10T20:52
харьковская область
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Украинские власти формируют списки жителей Купянского района для подсчета количества транспорта, необходимого для эвакуации, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Единственная, какую мы имеем, информация от местных: действительно везде сейчас составляются перечни со стороны их так называемой администрации по всем этим указанным поселкам и формируется реестр для подсчета количества, сколько нужно транспорта для того, чтобы вывозить людей из этих населенных пунктов", - сообщил Ганчев.Он напомнил, что это принудительная эвакуация. "Мы получаем информацию, что люди не особо хотят уезжать из своих домов, потому что все прекрасно понимают, что сейчас их будут занимать какие-то непонятные военнослужащие, то ли наемники, то ли просто укронацисты. И уже неоднократно видели, что происходит с жилищем людей, когда они все-таки оттуда уходят", - уточнил Ганчев. Он предположил, что украинцы намерены очистить поселки от гражданских лиц, чтобы "не было глаз и ушей, не было неравнодушных нам людей, которые будут сообщать о составе и перемещении укровояк, их техники".
https://ria.ru/20221108/ukraina-1830049413.html
харьковская область
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харьковская область
Украинские власти формируют списки жителей Купянского района на эвакуацию
Ганчев: Украина формирует списки жителей Купянского района на эвакуацию
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости.
Украинские власти формируют списки жителей Купянского района для подсчета количества транспорта, необходимого для эвакуации, сообщил в эфире "Соловьев Live"
глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Единственная, какую мы имеем, информация от местных: действительно везде сейчас составляются перечни со стороны их так называемой администрации по всем этим указанным поселкам и формируется реестр для подсчета количества, сколько нужно транспорта для того, чтобы вывозить людей из этих населенных пунктов", - сообщил Ганчев.
Он напомнил, что это принудительная эвакуация. "Мы получаем информацию, что люди не особо хотят уезжать из своих домов, потому что все прекрасно понимают, что сейчас их будут занимать какие-то непонятные военнослужащие, то ли наемники, то ли просто укронацисты. И уже неоднократно видели, что происходит с жилищем людей, когда они все-таки оттуда уходят", - уточнил Ганчев.
Он предположил, что украинцы намерены очистить поселки от гражданских лиц, чтобы "не было глаз и ушей, не было неравнодушных нам людей, которые будут сообщать о составе и перемещении укровояк, их техники".
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