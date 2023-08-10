https://ria.ru/20230810/evakuatsiya-1889382396.html

Украинские власти формируют списки жителей Купянского района на эвакуацию

Украинские власти формируют списки жителей Купянского района на эвакуацию - РИА Новости, 10.08.2023

Украинские власти формируют списки жителей Купянского района на эвакуацию

Украинские власти формируют списки жителей Купянского района для подсчета количества транспорта, необходимого для эвакуации, сообщил в эфире "Соловьев Live"... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T20:52

2023-08-10T20:52

2023-08-10T20:52

харьковская область

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Украинские власти формируют списки жителей Купянского района для подсчета количества транспорта, необходимого для эвакуации, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Единственная, какую мы имеем, информация от местных: действительно везде сейчас составляются перечни со стороны их так называемой администрации по всем этим указанным поселкам и формируется реестр для подсчета количества, сколько нужно транспорта для того, чтобы вывозить людей из этих населенных пунктов", - сообщил Ганчев.Он напомнил, что это принудительная эвакуация. "Мы получаем информацию, что люди не особо хотят уезжать из своих домов, потому что все прекрасно понимают, что сейчас их будут занимать какие-то непонятные военнослужащие, то ли наемники, то ли просто укронацисты. И уже неоднократно видели, что происходит с жилищем людей, когда они все-таки оттуда уходят", - уточнил Ганчев. Он предположил, что украинцы намерены очистить поселки от гражданских лиц, чтобы "не было глаз и ушей, не было неравнодушных нам людей, которые будут сообщать о составе и перемещении укровояк, их техники".

https://ria.ru/20221108/ukraina-1830049413.html

харьковская область

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харьковская область