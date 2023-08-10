https://ria.ru/20230810/elektrosnabzheni-1889378504.html
Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья
Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья - РИА Новости, 10.08.2023
Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья
Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья, где из-за ливней около 1,5 тысяч человек остались без света, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T20:22
2023-08-10T20:22
2023-08-10T20:22
происшествия
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836623685_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_944efb17a6188321893834c8eb11deff.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья, где из-за ливней около 1,5 тысяч человек остались без света, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Ранее прокуратура сообщала, что повреждение дождем электрооборудования в Октябрьском округе Приморья оставило без света почти 1,5 тысячи жителей 428 домов в сёлах Синельниково-2, Гранатовка и Запроточное. Авария произошла около 23.00 (16.00 мск) 9 августа. Восстановительные работы ведутся. "(Электроснабжение - ред.) восстановлено, все три села подключены на резервные источники, ремонт основной линии продолжается", - сообщил собеседник агентства. С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. Штормовое предупреждение в регионе действует и в четверг. К утру четверга без транспортного сообщения оставались пять населенных пунктов, вечером того же дня проезда не было к двум селам из-за ливней, рассказали РИА Новости в краевом министерстве по делам ГО и ЧС.
https://ria.ru/20230810/knigi-1889062219.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836623685_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_90f98a14a280eb83016a26d287153230.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх
Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья
Нарушенное из-за ливней электроснабжение восстановили в трех селах Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья, где из-за ливней около 1,5 тысяч человек остались без света, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Ранее прокуратура сообщала, что повреждение дождем электрооборудования в Октябрьском округе Приморья оставило без света почти 1,5 тысячи жителей 428 домов в сёлах Синельниково-2, Гранатовка и Запроточное. Авария произошла около 23.00 (16.00 мск) 9 августа.
От Петербурга до Владивостока: путешествие на Книжном поезде
Восстановительные работы ведутся.
"(Электроснабжение - ред.) восстановлено, все три села подключены на резервные источники, ремонт основной линии продолжается", - сообщил собеседник агентства.
С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. Штормовое предупреждение в регионе действует и в четверг. К утру четверга без транспортного сообщения оставались пять населенных пунктов, вечером того же дня проезда не было к двум селам из-за ливней, рассказали РИА Новости в краевом министерстве по делам ГО и ЧС.