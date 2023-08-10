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Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья - РИА Новости, 10.08.2023
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20:22 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/elektrosnabzheni-1889378504.html
Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья
Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья - РИА Новости, 10.08.2023
Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья
Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья, где из-за ливней около 1,5 тысяч человек остались без света, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T20:22
2023-08-10T20:22
происшествия
жкх
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ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья, где из-за ливней около 1,5 тысяч человек остались без света, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Ранее прокуратура сообщала, что повреждение дождем электрооборудования в Октябрьском округе Приморья оставило без света почти 1,5 тысячи жителей 428 домов в сёлах Синельниково-2, Гранатовка и Запроточное. Авария произошла около 23.00 (16.00 мск) 9 августа. Восстановительные работы ведутся. "(Электроснабжение - ред.) восстановлено, все три села подключены на резервные источники, ремонт основной линии продолжается", - сообщил собеседник агентства. С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. Штормовое предупреждение в регионе действует и в четверг. К утру четверга без транспортного сообщения оставались пять населенных пунктов, вечером того же дня проезда не было к двум селам из-за ливней, рассказали РИА Новости в краевом министерстве по делам ГО и ЧС.
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происшествия, жкх
Происшествия, ЖКХ
Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья

Нарушенное из-за ливней электроснабжение восстановили в трех селах Приморья

© AP Photo / Aurel ObrejaЭлектростанция
Электростанция - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Электроснабжение восстановили в трех селах Приморья, где из-за ливней около 1,5 тысяч человек остались без света, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Ранее прокуратура сообщала, что повреждение дождем электрооборудования в Октябрьском округе Приморья оставило без света почти 1,5 тысячи жителей 428 домов в сёлах Синельниково-2, Гранатовка и Запроточное. Авария произошла около 23.00 (16.00 мск) 9 августа.
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Восстановительные работы ведутся.
"(Электроснабжение - ред.) восстановлено, все три села подключены на резервные источники, ремонт основной линии продолжается", - сообщил собеседник агентства.
С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. Штормовое предупреждение в регионе действует и в четверг. К утру четверга без транспортного сообщения оставались пять населенных пунктов, вечером того же дня проезда не было к двум селам из-за ливней, рассказали РИА Новости в краевом министерстве по делам ГО и ЧС.
 
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