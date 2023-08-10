https://ria.ru/20230810/elektrosamokaty-1889197378.html

Власти Москвы увеличат число медленных зон для электросамокатов

Власти Москвы увеличат число медленных зон для электросамокатов - РИА Новости, 10.08.2023

Власти Москвы увеличат число медленных зон для электросамокатов

Власти Москвы рассматривают возможность увеличения числа медленных зон, где скорость движения на сдаваемых в прокат электросамокатах автоматически снижается до... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T07:17

2023-08-10T07:17

2023-08-10T07:17

общество

москва

госдума рф

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Власти Москвы рассматривают возможность увеличения числа медленных зон, где скорость движения на сдаваемых в прокат электросамокатах автоматически снижается до 5-15 километров в час, говорится ответе правительства столицы на обращение сенатора Артема Шейкина, документ есть в распоряжении РИА Новости. Шейкин ранее обратился к властям Москвы с просьбой ограничить до 10 километров в час разрешенную скорость для электросамокатов на тротуарах, обращение есть у РИА Новости. Он отмечал, что множество ДТП, вызванных столкновениями пешеходов с электросамокатами, "свидетельствует о необходимости принять меры для предотвращения дальнейших несчастных случаев". "В целях повышения безопасности движения электросамокатов, сдаваемых в аренду, операторам, оказывающим соответствующую услугу, предъявляются требования по ограничению скорости прокатных электросамокатов до 25 километров в час... Также внедряются медленные зоны, скорость движения в которых автоматически снижается до 5-15 километров в час. По состоянию на август 2023 года введено 200 медленных зон", - говорится в ответе сенатору за подписью заместителя мэра Москвы, руководителя дептранса Максима Ликсутова. В письме Ликсутова также отмечается, что дополнительно прорабатывается вопрос введения медленных зон вблизи соцобъектов с учетом "плотности поездок и технических возможностей введения медленных зон в ограниченных условиях". Кроме того, в рамках программ комплексного благоустройства реализуются мероприятия по организации велополос и велодорожек. "В соответствии с п. 24.8 ПДД РФ велосипедистам, лицам, использующим для передвижения СИМ, и водителям мопедов запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. Если движение велосипедиста или пользователя СИМ по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, он должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными правилами для движения пешеходов", - напомнили в столичном правительстве. Шейкин заявил РИА Новости, что его инициатива критиковалась разными экспертами от кикшеринга. По его словам, эксперты заявляли, что скорость в 10 километров в час для электросамокатов существенно опаснее, нежели скорость в 25 километров в час. "Этот абсурд абсолютно не соответствует действительности. Считаю, что главное, от чего мы должны отталкиваться, - это безопасность наших граждан, которые гуляют по улицам и вынуждены каждый день переживать за свое здоровье, а не интересы сверхприбыли бизнеса", - подчеркнул парламентарий. Ранее Шейкин говорил РИА Новости, что планирует вносить осенью в Госдуму законопроект о регулировании движения велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Проект предполагает наказания за пьяное вождение средств индивидуальной мобильности, вождение вдвоем, превышение скорости, штрафы за неправильную езду. Возложить обязанности по контролю за данными правонарушениями планируется на полицию.

https://ria.ru/20230808/elektrosamokaty-1888939557.html

https://ria.ru/20230803/elektrosamokat-1888003714.html

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общество, москва, госдума рф