https://ria.ru/20230810/ekvador-1889233366.html
В Эквадоре не будут переносить выборы после убийства кандидата в президенты
В Эквадоре не будут переносить выборы после убийства кандидата в президенты - РИА Новости, 10.08.2023
В Эквадоре не будут переносить выборы после убийства кандидата в президенты
Дата президентских выборов в Эквадоре, запланированных на 20 августа, не изменится на фоне убийства одного из кандидатов Фернандо Вильявисенсьо, заявила в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:20
2023-08-10T11:20
2023-08-10T11:20
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эквадор
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дата президентских выборов в Эквадоре, запланированных на 20 августа, не изменится на фоне убийства одного из кандидатов Фернандо Вильявисенсьо, заявила в обращении к нации глава национального избирательного совета страны Диана Атамаинт. "Дата выборов, запланированных на 20 августа, останется неизменной", - заявила она в обращении к нации, которое транслировалось на канале администрации президента Эквадора в YouTube. Ранее сообщалось, что Вильявисенсьо, кандидат движения Construye, получал угрозы и был убит во время митинга в Кито в среду, при нападении на него ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек.
https://ria.ru/20230810/ekvador-1889232225.html
эквадор
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор
В Эквадоре не будут переносить выборы после убийства кандидата в президенты
Избирком не будет менять дату выборов в Эквадоре после убийства кандидата в президенты