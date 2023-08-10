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В Эквадоре не будут переносить выборы после убийства кандидата в президенты - РИА Новости, 10.08.2023
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11:20 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/ekvador-1889233366.html
В Эквадоре не будут переносить выборы после убийства кандидата в президенты
В Эквадоре не будут переносить выборы после убийства кандидата в президенты - РИА Новости, 10.08.2023
В Эквадоре не будут переносить выборы после убийства кандидата в президенты
Дата президентских выборов в Эквадоре, запланированных на 20 августа, не изменится на фоне убийства одного из кандидатов Фернандо Вильявисенсьо, заявила в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:20
2023-08-10T11:20
в мире
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дата президентских выборов в Эквадоре, запланированных на 20 августа, не изменится на фоне убийства одного из кандидатов Фернандо Вильявисенсьо, заявила в обращении к нации глава национального избирательного совета страны Диана Атамаинт. "Дата выборов, запланированных на 20 августа, останется неизменной", - заявила она в обращении к нации, которое транслировалось на канале администрации президента Эквадора в YouTube. Ранее сообщалось, что Вильявисенсьо, кандидат движения Construye, получал угрозы и был убит во время митинга в Кито в среду, при нападении на него ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек.
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
В Эквадоре не будут переносить выборы после убийства кандидата в президенты

Избирком не будет менять дату выборов в Эквадоре после убийства кандидата в президенты

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаги Эквадора
Флаги Эквадора - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаги Эквадора. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дата президентских выборов в Эквадоре, запланированных на 20 августа, не изменится на фоне убийства одного из кандидатов Фернандо Вильявисенсьо, заявила в обращении к нации глава национального избирательного совета страны Диана Атамаинт.
«
"Дата выборов, запланированных на 20 августа, останется неизменной", - заявила она в обращении к нации, которое транслировалось на канале администрации президента Эквадора в YouTube.
Ранее сообщалось, что Вильявисенсьо, кандидат движения Construye, получал угрозы и был убит во время митинга в Кито в среду, при нападении на него ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек.
Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо во время предвыборного митинга за несколько минут до того, как он был застрелен - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Глава Эквадора прокомментировал убийство кандидата в президенты
11:14
 
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