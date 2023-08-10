https://ria.ru/20230810/ekvador-1889233366.html

В Эквадоре не будут переносить выборы после убийства кандидата в президенты

В Эквадоре не будут переносить выборы после убийства кандидата в президенты - РИА Новости, 10.08.2023

В Эквадоре не будут переносить выборы после убийства кандидата в президенты

Дата президентских выборов в Эквадоре, запланированных на 20 августа, не изменится на фоне убийства одного из кандидатов Фернандо Вильявисенсьо, заявила в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:20

2023-08-10T11:20

2023-08-10T11:20

в мире

эквадор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92330/96/923309677_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_3f8b20f8658e717ab515446576589b6a.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дата президентских выборов в Эквадоре, запланированных на 20 августа, не изменится на фоне убийства одного из кандидатов Фернандо Вильявисенсьо, заявила в обращении к нации глава национального избирательного совета страны Диана Атамаинт. "Дата выборов, запланированных на 20 августа, останется неизменной", - заявила она в обращении к нации, которое транслировалось на канале администрации президента Эквадора в YouTube. Ранее сообщалось, что Вильявисенсьо, кандидат движения Construye, получал угрозы и был убит во время митинга в Кито в среду, при нападении на него ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек.

https://ria.ru/20230810/ekvador-1889232225.html

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эквадор