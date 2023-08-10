https://ria.ru/20230810/ekvador-1889232225.html

Глава Эквадора прокомментировал убийство кандидата в президенты

Глава Эквадора прокомментировал убийство кандидата в президенты - РИА Новости, 10.08.2023

Глава Эквадора прокомментировал убийство кандидата в президенты

Президент Эквадора Гильермо Лассо в обращении к нации назвал "политическим преступлением" убийство кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсьо. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:14

2023-08-10T11:14

2023-08-10T13:58

в мире

эквадор

гильермо лассо

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо в обращении к нации назвал "политическим преступлением" убийство кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсьо. "Это политическое преступление, которое носит террористический характер. Мы не сомневаемся, что это убийство было попыткой саботировать избирательный процесс", - заявил Лассо в обращении к нации, которое транслировалось на канале администрации президента в YouTube. Ранее сообщалось, что Вильявисенсьо, кандидат движения Construye, получал угрозы и был убит во время митинга в Кито в среду, при нападении на него ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек. Позднее испаноязычные СМИ сообщили, что в социальных сетях начало распространяться видео, на котором якобы эквадорская преступная группировка Los Lobos заявила об ответственности за нападение на Вильявисенсьо, а также распространила угрозы в адрес другого кандидата в президенты Эквадора Хана Топики.Ранее сообщалось, что пять из семи кандидатов в президенты Эквадора заявили о приостановке своих кампаний после убийства Вильявисенсьо. Речь идет о Боливаре Армихосе (кандидат движения Amigo), Луисе Гонсалес ("Гражданская революция"), Хане Топике ("Альянс за страну без страха"), Яку Пересе ("Claro que se Puede") и Отто Сонненольснере ("Действуем").

https://ria.ru/20230810/ekvador-1889213112.html

https://ria.ru/20230810/pokusheniya-1889244562.html

эквадор

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эквадор, гильермо лассо