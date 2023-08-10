https://ria.ru/20230810/ekvador-1889213112.html

Опубликовано видео убийства кандидата в президенты Эквадора

Опубликовано видео убийства кандидата в президенты Эквадора - РИА Новости, 10.08.2023

Опубликовано видео убийства кандидата в президенты Эквадора

Появилось видео с нападением на кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо в результате которого он умер. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:53

2023-08-10T09:53

2023-08-10T15:46

в мире

эквадор

кито

гильермо лассо

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Появилось видео с нападением на кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо в результате которого он умер.На кадрах видно, как политик садится в машину. В этот момент раздаются выстрелы.Инцидент произошел во время митинга в Кито в среду. При нападении пострадали девять человек. После произошедшего пять из семи кандидатов заявили о приостановке своих кампаний.Глава Эквадора Гильермо Лассо объявил режим ЧП на 60 дней.

https://ria.ru/20230810/ekvador-1889210846.html

эквадор

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в мире, эквадор, кито, гильермо лассо