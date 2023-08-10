Рейтинг@Mail.ru
Опубликовано видео убийства кандидата в президенты Эквадора - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 10.08.2023 (обновлено: 15:46 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/ekvador-1889213112.html
Опубликовано видео убийства кандидата в президенты Эквадора
Опубликовано видео убийства кандидата в президенты Эквадора - РИА Новости, 10.08.2023
Опубликовано видео убийства кандидата в президенты Эквадора
Появилось видео с нападением на кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо в результате которого он умер. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:53
2023-08-10T15:46
в мире
эквадор
кито
гильермо лассо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889289396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bfa701063734160e32a6b83077af32fc.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Появилось видео с нападением на кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо в результате которого он умер.На кадрах видно, как политик садится в машину. В этот момент раздаются выстрелы.Инцидент произошел во время митинга в Кито в среду. При нападении пострадали девять человек. После произошедшего пять из семи кандидатов заявили о приостановке своих кампаний.Глава Эквадора Гильермо Лассо объявил режим ЧП на 60 дней.
https://ria.ru/20230810/ekvador-1889210846.html
эквадор
кито
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889289396_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56b64be3bd023221454f4c66b5b51719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эквадор, кито, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Кито, Гильермо Лассо
Опубликовано видео убийства кандидата в президенты Эквадора

Появилось видео убийства кандидата в президенты Эквадора

© AP Photo / Juan Diego MontenegroПолиция и работники службы экстренной помощи возле клиники, куда был доставлен кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо
Полиция и работники службы экстренной помощи возле клиники, куда был доставлен кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Juan Diego Montenegro
Полиция и работники службы экстренной помощи возле клиники, куда был доставлен кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Появилось видео с нападением на кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо в результате которого он умер.
На кадрах видно, как политик садится в машину. В этот момент раздаются выстрелы.
Инцидент произошел во время митинга в Кито в среду. При нападении пострадали девять человек. После произошедшего пять из семи кандидатов заявили о приостановке своих кампаний.
Глава Эквадора Гильермо Лассо объявил режим ЧП на 60 дней.
Кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсmо выступает во время предвыборного мероприятия в Кито - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В Эквадоре объявили траур после убийства кандидата в президенты
09:43
 
В миреЭквадорКитоГильермо Лассо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала