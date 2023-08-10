https://ria.ru/20230810/ekvador-1889205314.html

В Эквадоре объявили режим ЧП из-за убийства кандидата в президенты

В Эквадоре объявили режим ЧП из-за убийства кандидата в президенты - РИА Новости, 10.08.2023

В Эквадоре объявили режим ЧП из-за убийства кандидата в президенты

Президент Эквадора Гильермо Лассо в обращении к нации объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны после убийства кандидата на... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:01

2023-08-10T09:01

2023-08-10T10:17

в мире

эквадор

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо в обращении к нации объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны после убийства кандидата на пост главы государства Фернандо Вильявисенсьо."Объявляю режим чрезвычайного положения на 60 дней <...> Вооруженные силы с этого момента мобилизованы на всей территории страны, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны и проведение свободных и демократических выборов", — заявил Лассо в обращении, которое транслировалось в YouTube на канале президентской администрации.Он также подтвердил, что выборы пройдут 20 августа, как и планировалось ранее.В связи с убийством политика глава государства объявил национальный трехдневный траур.Кандидата в президенты Эквадора от движения Construye Фернандо Вильявисенсьо застрелили на митинге в Кито в среду. Известно, что он получал угрозы. Подозреваемый в нападении получил ранения в перестрелке с сотрудниками службы безопасности и позже умер в больнице. Всего пострадали девять человек.Генеральная прокуратура сообщила о задержании шести человек в рамках расследования.

https://ria.ru/20230810/ekvador-1889205194.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эквадор