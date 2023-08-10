В Эквадоре объявили режим ЧП из-за убийства кандидата в президенты
Глава Эквадора Лассо объявил режим ЧП на 60 дней после убийства кандидата в президенты
© AFP 2023Паника среди участников предвыборного митинга после стрельбы в кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо
Паника среди участников предвыборного митинга после стрельбы в кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо в обращении к нации объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны после убийства кандидата на пост главы государства Фернандо Вильявисенсьо.
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"Объявляю режим чрезвычайного положения на 60 дней <...> Вооруженные силы с этого момента мобилизованы на всей территории страны, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны и проведение свободных и демократических выборов", — заявил Лассо в обращении, которое транслировалось в YouTube на канале президентской администрации.
Он также подтвердил, что выборы пройдут 20 августа, как и планировалось ранее.
В связи с убийством политика глава государства объявил национальный трехдневный траур.
Кандидата в президенты Эквадора от движения Construye Фернандо Вильявисенсьо застрелили на митинге в Кито в среду. Известно, что он получал угрозы. Подозреваемый в нападении получил ранения в перестрелке с сотрудниками службы безопасности и позже умер в больнице. Всего пострадали девять человек.
Генеральная прокуратура сообщила о задержании шести человек в рамках расследования.