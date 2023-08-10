https://ria.ru/20230810/ekvador-1889205194.html
Предполагаемого убийцу кандидата в президенты Эквадора застрелили
Предполагаемого убийцу кандидата в президенты Эквадора застрелили - РИА Новости, 10.08.2023
Предполагаемого убийцу кандидата в президенты Эквадора застрелили
Мужчину, подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, застрелили при задержании, сообщила Генеральная прокуратура... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:01
2023-08-10T09:01
2023-08-10T15:38
в мире
эквадор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92330/96/923309677_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_3f8b20f8658e717ab515446576589b6a.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, застрелили при задержании, сообщила Генеральная прокуратура государства в своем аккаунте в X."Подозреваемый, получивший ранение в ходе перестрелки с сотрудниками службы безопасности, был задержан и с тяжелыми ранениями доставлен в Unidad de Flagrancia. Скорая помощь из пожарной службы подтвердила его смерть", — сообщило ведомство.Отмечается, что полиция вскоре приступит к проведению экспертизы тела.Вильявисенсьо, представителя движения Construye на выборах, убили во время митинга в Кито в среду. При нападении пострадали девять человек. После случившегося пять из семи кандидатов заявили о приостановке своих кампаний.Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в гонке за президентское кресло.
https://ria.ru/20230810/ubiystvo-1889191256.html
эквадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92330/96/923309677_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_ba0198e028d6f5d4cdcbde0c3f25e142.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор
Предполагаемого убийцу кандидата в президенты Эквадора застрелили
Убийцу кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсьо застрелили
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Мужчину, подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, застрелили при задержании, сообщила Генеральная прокуратура государства в своем аккаунте в X
.
"Подозреваемый, получивший ранение в ходе перестрелки с сотрудниками службы безопасности, был задержан и с тяжелыми ранениями доставлен в Unidad de Flagrancia. Скорая помощь из пожарной службы подтвердила его смерть", — сообщило ведомство.
Отмечается, что полиция вскоре приступит к проведению экспертизы тела.
Вильявисенсьо, представителя движения Construye на выборах, убили во время митинга в Кито в среду. При нападении пострадали девять человек. После случившегося пять из семи кандидатов заявили о приостановке своих кампаний.
Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в гонке за президентское кресло.
Президент Эквадора подтвердил убийство кандидата на пост главы государства