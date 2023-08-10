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Предполагаемого убийцу кандидата в президенты Эквадора застрелили - РИА Новости, 10.08.2023
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09:01 10.08.2023 (обновлено: 15:38 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/ekvador-1889205194.html
Предполагаемого убийцу кандидата в президенты Эквадора застрелили
Предполагаемого убийцу кандидата в президенты Эквадора застрелили - РИА Новости, 10.08.2023
Предполагаемого убийцу кандидата в президенты Эквадора застрелили
Мужчину, подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, застрелили при задержании, сообщила Генеральная прокуратура... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:01
2023-08-10T15:38
в мире
эквадор
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, застрелили при задержании, сообщила Генеральная прокуратура государства в своем аккаунте в X."Подозреваемый, получивший ранение в ходе перестрелки с сотрудниками службы безопасности, был задержан и с тяжелыми ранениями доставлен в Unidad de Flagrancia. Скорая помощь из пожарной службы подтвердила его смерть", — сообщило ведомство.Отмечается, что полиция вскоре приступит к проведению экспертизы тела.Вильявисенсьо, представителя движения Construye на выборах, убили во время митинга в Кито в среду. При нападении пострадали девять человек. После случившегося пять из семи кандидатов заявили о приостановке своих кампаний.Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в гонке за президентское кресло.
https://ria.ru/20230810/ubiystvo-1889191256.html
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
Предполагаемого убийцу кандидата в президенты Эквадора застрелили

Убийцу кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсьо застрелили

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаги Эквадора
Флаги Эквадора - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаги Эквадора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, застрелили при задержании, сообщила Генеральная прокуратура государства в своем аккаунте в X.
"Подозреваемый, получивший ранение в ходе перестрелки с сотрудниками службы безопасности, был задержан и с тяжелыми ранениями доставлен в Unidad de Flagrancia. Скорая помощь из пожарной службы подтвердила его смерть", — сообщило ведомство.
Отмечается, что полиция вскоре приступит к проведению экспертизы тела.
Вильявисенсьо, представителя движения Construye на выборах, убили во время митинга в Кито в среду. При нападении пострадали девять человек. После случившегося пять из семи кандидатов заявили о приостановке своих кампаний.
Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в гонке за президентское кресло.
Президент Эквадора Гильермо Лассо - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Президент Эквадора подтвердил убийство кандидата на пост главы государства
04:17
 
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