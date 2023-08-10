https://ria.ru/20230810/ekovas-1889332829.html

ЭКОВАС продолжает поддерживать отстраненного лидера Нигера Базума

ЭКОВАС продолжает поддерживать отстраненного лидера Нигера Базума - РИА Новости, 10.08.2023

ЭКОВАС продолжает поддерживать отстраненного лидера Нигера Базума

Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что сообщество продолжает поддерживать смещенного... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:00

2023-08-10T17:00

2023-08-10T17:12

в мире

нигер

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мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что сообщество продолжает поддерживать смещенного президента Нигера Мохамеда Базума и выражает с ним солидарность. "Мы выразили солидарность с народом Нигера и демократически избранным президентом Мохамедом Базумом, осудив захват власти военными", - заявил Тинубу на открытии саммита ЭКОВАС. Внеочередной саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере проходит в четверг в Абудже. Саммит созван на фоне отказа Нигера выполнить ультиматум ЭКОВАС, согласно которому сообщество потребовало мятежников освободить Базума до 7 августа, пригрозив в том числе и силовым решением. ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

https://ria.ru/20230808/ekovas-1888765098.html

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в мире, нигер, франция, нигерия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023