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ЭКОВАС продолжает поддерживать отстраненного лидера Нигера Базума - РИА Новости, 10.08.2023
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17:00 10.08.2023 (обновлено: 17:12 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/ekovas-1889332829.html
ЭКОВАС продолжает поддерживать отстраненного лидера Нигера Базума
ЭКОВАС продолжает поддерживать отстраненного лидера Нигера Базума - РИА Новости, 10.08.2023
ЭКОВАС продолжает поддерживать отстраненного лидера Нигера Базума
Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что сообщество продолжает поддерживать смещенного... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:00
2023-08-10T17:12
в мире
нигер
франция
нигерия
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что сообщество продолжает поддерживать смещенного президента Нигера Мохамеда Базума и выражает с ним солидарность. "Мы выразили солидарность с народом Нигера и демократически избранным президентом Мохамедом Базумом, осудив захват власти военными", - заявил Тинубу на открытии саммита ЭКОВАС. Внеочередной саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере проходит в четверг в Абудже. Саммит созван на фоне отказа Нигера выполнить ультиматум ЭКОВАС, согласно которому сообщество потребовало мятежников освободить Базума до 7 августа, пригрозив в том числе и силовым решением. ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
https://ria.ru/20230808/ekovas-1888765098.html
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в мире, нигер, франция, нигерия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Нигерия, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
ЭКОВАС продолжает поддерживать отстраненного лидера Нигера Базума

ЭКОВАС продолжает поддерживать отстраненного от власти лидера Нигера Базума

© AP Photo / Sam MednickСотрудники правоохранительных органов в Нигере
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что сообщество продолжает поддерживать смещенного президента Нигера Мохамеда Базума и выражает с ним солидарность.
"Мы выразили солидарность с народом Нигера и демократически избранным президентом Мохамедом Базумом, осудив захват власти военными", - заявил Тинубу на открытии саммита ЭКОВАС.
Внеочередной саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере проходит в четверг в Абудже. Саммит созван на фоне отказа Нигера выполнить ультиматум ЭКОВАС, согласно которому сообщество потребовало мятежников освободить Базума до 7 августа, пригрозив в том числе и силовым решением.
ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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Эксперт рассказал о разногласиях внутри ЭКОВАС
8 августа, 06:15
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
 
В миреНигерФранцияНигерияМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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