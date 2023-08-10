https://ria.ru/20230810/efimov-1889141250.html

Ефимов: компания Москвы получила льготный заем на развитие производства

Ефимов: компания Москвы получила льготный заем на развитие производства - РИА Новости, 10.08.2023

Ефимов: компания Москвы получила льготный заем на развитие производства

Московский фонд поддержки недвижимости и предпринимательства (МФППиП) выдал 150 млн рублей льготного займа столичному производителю специализированной... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:12

2023-08-10T10:12

2023-08-10T10:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

стройкомплекс москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Московский фонд поддержки недвижимости и предпринимательства (МФППиП) выдал 150 млн рублей льготного займа столичному производителю специализированной промышленной керамики НТЦ "Бакор", заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, данное предприятие обладает статусом промышленного комплекса столицы."Средства выданы на 5 лет под 4,5% годовых и будут направлены на приобретение, наладку и монтаж нового промышленного оборудования. Благодаря этому компания увеличит объем и качество выпускаемой продукции, что позволит повысить инвестиции в экономику Москвы и создать новые рабочие места", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Для реализации этих целей компания вложит до 65 млн рублей собственных инвестиций.Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что ранее организация уже получала от Москвы займы на общую сумму 300 млн рублей в 2019 и 2020 годах. В планах компании к 2027 году с помощью нового кредита увеличить объем выпускаемой продукции на 35%.В пресс-службе отметили, что с помощью программы льготного кредитования бизнеса от МФППиП власти Москвы способствуют снижению долговой нагрузки и увеличению платежеспособности компаний. Уже свыше 250 млрд рублей получили столичные компании с марта 2022 года - эти деньги предназначены для оборотных средств, развития производств, а также строительства нежилых объектов.МФППиП предлагает порядка десяти вариантов заемных средств, в числе которых покрытие кассового разрыва, приобретение нового оборудования и программного обеспечения, закупка серверного, сетевого или компьютерного оборудования, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.Средства доступны к получению на срок до 5 лет по ставке от 4% годовых. Размер займа может достигать 300 млн рублей, в зависимости от целей кредитования.Адрес для направления заявлений в МФППиП: Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 4. Ознакомиться со всей необходимой информацией можно на сайте фонда или по номеру телефона - +7 495 777-26-96.

https://ria.ru/20230809/zayavki-1888933570.html

https://ria.ru/20230808/zavod-1888723972.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , стройкомплекс москвы, владислав овчинский